Pronostico Pescara-Mantova: Insigne dà subito la scossa

Pescara-Mantova è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Dopo tre anni in Canada, e dopo aver aspettato prima la Lazio e poi il Napoli, Lorenzo Insigne riparte da Pescara, da quella piazza nella quale ha iniziato a farsi conoscere insieme a Verratti e Immobile al grande pubblico. Un ritorno clamoroso, inaspettato. Non ci sarà ovviamente contro il Mantova, ha bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in senso. Però è senza dubbio un colpaccio clamoroso, che darà immediatamente la scossa ad una squadra che ha assoluto bisogno di punti per tornare a sperare nella salvezza.

Il Pescara è ultimo in classifica e ospita un Mantova penultimo distante cinque punti. Un’occasione per cercare di rimettersi in gioco, per dare speranza ad un popolo che non vuole tornare in terza serie dopo un solo anno. E l’arrivo di Insigne, come detto, ha messo adrenalina a tutti: ai calciatori, ai tifosi, alla stampa. Certo, di miracoli non ne fa nessuno, ma sappiamo benissimo come una notizia del genere possa scatenare un ambiente che non vedeva in nessun modo una via d’uscita da questa situazione. A Pescara è tornato l’entusiasmo. E il Mantova, che ne ha presi cinque dal Venezia nello scorso fine settimana, rischia davvero grosso. Soprattutto perché gli ospiti segnano poco (venti gol stagionali) e hanno pure la peggior difesa del campionato proprio davanti a quella biancoblù. Insomma, dei numeri che lasciano poco conforto. E per il Pescara è l’ultima spiaggia davvero. Infine, è evidente, come tutto l’atteggiamento possa cambiare con una notizia di mercato del genere.

Come vedere Pescara-Mantova in diretta tv e in streaming

Pescara-Mantova in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Le due peggiori difese del campionato non possono che regalare GOL. Quindi sì, dentro un match da almeno un gol per squadra, arriverà la vittoria del Pescara. Una quota altissima, da sfruttare assolutamente.

Le probabili formazioni di Pescara-Mantova

PESCARA (3-4-3): Desplanches; Gravillon, Brosco, Oliveri; Caligara, Faraoni, Olzer, Letizia; Valzania, Di Nardo, Dagasso.

MANTOVA (4-5-1): Bardi; Radaelli, Paoletti, Cella, Castellini; Marras, Trimboli, Wieser, Ruocco, Goncalves; Mensah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1