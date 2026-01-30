Pronostico Lazio-Genoa: la striscia negativa nei precedenti può terminare

Lazio-Genoa è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una partita certamente speciale per l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, che da giocatore – ma anche da tifoso romanista – ha vissuto in maniera sempre molto intensa la rivalità con la Lazio, affrontata in innumerevoli derby con gli scarpini ai piedi ma anche da tecnico della Roma due anni fa. L’ex centrocampista giallorosso inizia però ad avere un rapporto particolare con quella che da novembre è la sua nuova tifoseria: domenica scorsa non è di certo passata inosservata la sua esultanza – con tanto di scivolata sotto la Gradinata Nord – al termine della strepitosa rimonta sul Bologna (da 0-2 a 3-2) che ha permesso al Grifone di fare un altro passettino verso l’obiettivo stagionale, la salvezza.

Un Genoa arcigno e battagliero ha saputo approfittare della superiorità numerica per ribaltare tutto nel giro di mezz’ora, con la rete di Messias in pieno recupero che ha fatto esplodere il “Ferraris”.

Per i rossoblù è stato il quinto risultato utile consecutivo: nel nuovo anno neanche una sconfitta per Vasquez e compagni, capaci di vincerne due nelle ultime tre (Cagliari e Bologna), facendo valere il fattore campo. In classifica il Genoa ha fatto oltretutto un bel balzo, salendo a quota 23 punti, sei in più della Fiorentina terzultima: un margine che non consente ancora di stare tranquilli ma rispetto ad altre squadre la situazione è certamente più rosea.

In casa Lazio infuria la contestazione

De Rossi può quindi preparare la gara con la Lazio con una certa serentità: il Grifone molto probabilmente sfiderà i biancocelesti in uno stadio Olimpico semideserto, dal momento che la tifoseria, a causa dell’aspra contestazione nei confronti del presidente Lotito, ha deciso di lasciare gli spalti vuoti. Basti pensare che, a soli due giorni dalla partita, i biglietti venduti erano solamente 200.

Alla base dei forti attriti tra tifosi e società, le scelte di mercato – ceduti due titolari nella sessione che sta per concludersi, Castellanos e Guendouzi – ed un rapporto che sembra ormai logoro. Anche l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri è apparso perplesso circa le mosse del club e non l’ha di certo nascosto davanti alle telecamere.

La Lazio è reduce dal deludente 0-0 di Lecce: nelle ultime 10 giornate di campionato sono arrivate solo due vittorie (Parma e Verona) e, per quanto riguarda la classifica, l’Europa sta diventando un miraggio, dal momento che i capitolini sono soltanto noni a -11 dal Como sesto. In attesa di capire cosa succederà con Romagnoli – sembra che il difensore alla fine rimanga – Sarri ha ribadito che fino a quando sarà a disposizione lo schiererà senza problemi. A centrocampo il tecnico toscano ritroverà Cataldi, squalificato a Lecce, mentre il nuono arrivato Maldini si accomoderà in panchina. Dall’altro lato, De Rossi potrà contare su Ostigard in difesa – il norvegese ha scontato una giornata di squalifica nel match di domenica scorsa – ed in porta verrà confermato Bijlow. Niente da fare per Baldanzi, fermato da un problema muscolare.

Il pronostico

In uno scenario quasi surreale la Lazio dovrà cercare di tornare a vincere per non perdere definitivamente il treno Europa. Quote alte per l’eventuale successo biancoceleste, meno scontato del previsto alla luce dell’ottimo momento del Genoa. Non sarebbe una sorpresa se il Grifone riuscisse ad evitare la sconfitta, interrompendo una serie negativa che con la Lazio va avanti da 5 partite, tutte curiosamente terminate con il segno “No Gol”. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre, circostanza che si è verificata molto spesso quest’anno nelle gare casalinghe della Lazio.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1