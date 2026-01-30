Pronostico Espanyol-Alaves: la vincono nel secondo tempo

Espanyol-Alaves è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Quattro settimane senza vittorie. Il 2026, per l’Espanyol, che comunque ha mantenuto la quinta posizione in classifica, non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi. Parliamo di una squadra che ancora non ha gustato i tre punti nel nuovo anno solare. Che non sia la volta buona?

Di certo la classifica direbbe questo, visto che l’Alaves (che nelle ultime tre ne ha vinte due) è quindicesimo, un solo punto davanti la zona rossa. Una squadra, quella ospite, che proprio fuori casa ha mostrato di avere i problemi maggiori. Una sola vittoria in campionato, alla quarta giornata, sul campo dell’Athletic Bilbao. Poi niente più, solamente delusioni e calici amari da mandare giù. Complicato, insomma, pensare alla possibilità di fare punti in casa dei catalani. L’Espanyol cercherà in tutti i modi di prendersi la prima vittoria di quest’anno. Il compito come detto prima non è agevole, ma prima o poi i padroni di casa si devono sbloccare.

E lo potrebbero fare contro quella squadra che, nelle ultime otto partite giocate in Catalogna, ha segnato solamente in due occasioni. Non solo quindi la mancata vittoria, me nemmeno segna l’Alaves quando si presenta su questo terreno di gioco. Una gara che le maggiori emozioni inoltre le potrebbe regalare nella seconda parte, quando l’Espanyol praticamente si sveglia e riesce a segnare: sì, perché 18 dei 15 gol fatti in questa stagione sono arrivati tutti nel secondo tempo. Un dato che per forza di cose ci spinge a dire che, la seconda parte, sarà sicuramente maggiormente emozionante.

Il pronostico

Prima gioia del 2026 per i padroni di casa. Che la potrebbero vincere nel secondo tempo e senza subire gol. L’Alaves non si sblocca.

Le probabili formazioni di Espanyol-Alaves

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Jofre, Gonzalez, Lozano, Terrats; Fernandez, Milla.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Otto; Guridi, Blanco, Ibanez, Alena; Boye, Martinez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0