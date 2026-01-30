Pronostici Lazio-Genoa: marcatore e tiri in porta

Lazio-Genoa, i pronostici del match in programma allo Stadio Olimpico: ecco tutte le dritte da monitorare con attenzione

Al nono posto in classifica e in una preoccupante crisi involutiva, la Lazio ospita il Genoa nella classica partita da non fallire. Sebbene i precedenti per i biancocelesti siano rassicuranti (quattro vittorie consecutive contro il “Grifone” sono un punto di riferimento dal quale partire), le insistenti voci di mercato si stanno configurando come un autentico punto di non ritorno.

In un match che si preannuncia intrigante soprattutto per il numero di occasioni e di palle gol, occhio a Mattia Zaccagni. Quello attualmente in corso non è sicuramente il campionato dell’esterno offensivo di Sarri chiamato, quindi, ad invertire subito la rotta.

Pronto a rinverdire il suo score da tre reti – con annesso Expected Goal da 2,71 da non trascurare – l’attaccante della Lazio potrebbe riuscire a sgusciare con la sua velocità per inserire almeno una volta il suo nome nel tabellino marcatori. Del resto la retroguardia di De Rossi è tutto tranne che imperforabile e, se attaccata in un certo modo, tende ad andare in difficoltà.

Lazio-Genoa, non solo il marcatore: raffica di tiratori sul tavolo

Reduci dalla clamorosa rimonta con cui sono riusciti ad imporsi contro il Bologna, i rossoblu hanno comunque diverse frecce al proprio arco da scagliare. A cominciare da Colombo, in grande condizione fisica e mentale e pronto a vivere un’altra importante serata da protagonista.

Il centravanti del Genoa (trentotto tiri di cui diciotto verso la porta avversaria) rappresenta un punto di riferimento da cui partire: il grande periodo di forma vissuto è un tema dal quale partire. In possesso di diversi calciatori abituati a far male dalla medio-lunga distanza, le due squadre potrebbero ricorrere alle folate dei propri centrocampisti.

Le qualità balistiche di Taylor e Malinovskyi (quest’ultimo a segno con una splendida punizione domenica scorsa) si insinuano proprio in questo tipo di binario: inserimenti e soluzioni dalla medio-lunga distanza non dovrebbero affatto mancare.

Zaccagni quasi marcatore con sostituto; Colombo, Taylor e Malinovskyi Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 18,44 su Goldbet.