I pronostici di venerdì 30 gennaio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 30 gennaio, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

Terminata ufficialmente la League Phase di Champions League ed Europa League con le partite di mercoledì e giovedì, torna subito in campo la Serie A con il primo anticipo del venerdì che metterà di fronte Lazio e Genoa. Una partita certamente speciale per l’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, che da giocatore – ma anche da tifoso romanista – ha vissuto in maniera sempre molto intensa la rivalità con la Lazio, affrontata in innumerevoli derby con gli scarpini ai piedi ma anche da tecnico della Roma due anni fa.

In uno scenario quasi surreale la Lazio dovrà cercare di tornare a vincere per non perdere definitivamente il treno Europa. Quote alte per l’eventuale successo biancoceleste, meno scontato del previsto alla luce dell’ottimo momento del Genoa. Non sarebbe una sorpresa se il Grifone riuscisse ad evitare la sconfitta, interrompendo una serie negativa che con la Lazio va avanti da 5 partite, tutte curiosamente terminate con il segno “No Gol”. Il numero delle reti complessive sarà verosimilmente inferiore a tre, circostanza che si è verificata molto spesso quest’anno nelle gare casalinghe della Lazio.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Istanbulspor-Hatayspor, Al Kholood-Al Nassr e Trabzonspor-Kasımpaşa. Promettono almeno un gol per squadra NAC Breda-Twente, RKC Waalwijk-TOP Oss e Magdeburg-Hannover 96.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-3 in Bari-Palermo, Serie B, ore 20:30

Vincenti

AL NASSR (in Al Kholood-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Kholood-Al Nassr, ore 18:30) ESPANYOL O PAREGGIO (in Espanyol-Alaves, Liga, ore 20:45)

(in Espanyol-Alaves, ore 20:45) LENS (in Lens-Le Havre, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Kholood-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Istanbulspor-Hatayspor , 1 Lig, ore 18:00

, 1 Lig, ore 18:00 Trabzonspor-Kasımpaşa, Super Lig, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

NAC Breda-Twente , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 RKC Waalwijk-TOP Oss , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Magdeburg-Hannover 96, Zweite Liga, ore 18:30

Il “clamoroso”

• X in Lazio-Genoa, Serie A, ore 20:45