Pronostico Panathinaikos-Roma: con un pareggio si rischia troppo

Panathinaikos-Roma è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Grecia per difendere uno dei primi otto posti, qualificarsi agli ottavi senza dover passare dagli spareggi e disputare due partite in meno nella fase ad eliminazione diretta. La posta in gioco è alta, molto alta, nella sfida di Atene contro il Panathinaikos per una Roma che dallo scorso novembre in questa manifestazione non fa altro che vincere. Dopo le assurde sconfitte con Lille e Viktoria Plzen che sembravano aver affossato le speranze di Gian Piero Gasperini e dei suoi uomini di evitare i fastidiosi playoff, i giallorossi hanno infilato quattro vittorie consecutive: Rangers, Midtjylland, Celtic e Stoccarda.

La Roma attualmente di punti ne ha 15 ed è sesta: i tre punti darebbero la certezza di chiudere tra le prime otto, in caso di pareggio o di sconfitta invece le cose potrebbero complicarsi, visto che molto dipenderà dai risultati delle altre. Pellegrini e compagni, dunque, non possono accontentarsi di un punto, sarebbe troppo rischioso.

Domenica scorsa, nel frattempo, nello scontro diretto con il Milan è arrivato il primo pareggio stagionale dei capitolini: c’ha pensato capitan Pellegrini, su rigore, a riacciuffare i rossoneri, passati in vantaggio ad inizio secondo tempo con De Winter. Un risultato comunque prezioso, perché ha permesso alla Roma di raggiungere il Napoli terzo a quota 43 punti e di restare davanti alla Juventus in una corsa Champions che diventa giornata dopo giornata sempre più agguerrita ed infuocata.

Greci già sicuri dei playoff

Il Panathinaikos una settimana fa ha blindato la qualificazione ai playoff grazie all’1-1 contro il Ferencvaros in Ungheria. I biancoverdi, allenati da Rafa Benitez, sono saliti a quota 11 punti e non possono più uscire fuori dalle prime 24, anche in caso di sconfitta.

Importante, tuttavia, provare a scalare qualche posizione, in modo tale da assicurarsi il vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno nell’eventuale playoff. Nel campionato greco il Panathinaikos è soltanto quinto, staccato dalle rivali di sempre ma da quando al timone c’è l’ex tecnico di Liverpool, Napoli e Real Madrid sono arrivate 11 vittorie in 19 partite. Davanti al proprio pubblico poi, il club greco ne ha vinte otto nelle ultime dieci. Un avversario, insomma, che la Roma non può permettersi di sottovalutare.

Gasperini in Europa League non può schierare i nuovi acquisti Malen e Robinio Vaz – arruolabili solo dopo la League Phase – e non avrà neppure gli infortunati Hermoso, Koné e Dovbyk. In attacco toccherà a Ferguson, sostenuto da Soulé e Pellegrini. Dall’altro lato, Benitez potrebbe schierare dal 1′ diverse vecchie conoscenze del calcio italiano, tra cui Calabria, Lafont e Kyriakopoulos, solo panchina invece per uno dei due ex di turno (l’altro è Jedvaj), Renato Sanches, la cui esperienza romana è stata impalpabile a causa dei continui infortuni. Out per squalifica Swiderski.