Pronostico Lille-Friburgo: senza i tre punti rischio eliminazione concreto

Lille-Friburgo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Definire drammatico il momento del Lille è quasi un eufemismo. I Dogues nel weekend sono stati presi a pallate dallo Strasburgo nel turno di Ligue 1, arrendendosi 4-1 agli implacabili alsaziani ed incassando la quinta sconfitta consecutiva tra le varie competizioni: il 2026 è dunque iniziato malissimo per il club transalpino, che da quando è cominciato il nuovo anno non è stato in grado neppure di vincere una partita tra campionato, Europa League e Coppa di Francia.

Dopo il ko rimediato una settimana fa in casa del Celta Vigo – arrivato nonostante i galiziani fossero in inferiorità numerica da metà primo tempo – Bruno Genesio sembrava pronto a rassegnare le dimissioni: il tutto però è rientrato subito, perché la dirigenza ha deciso di non dargli il via libera, confermando la fiducia all’allenatore ex Lione e Rennes.

Poi c’è stata la debacle con lo Strasburgo e la sfida di Europa League con il Friburgo ha tutta l’aria dell’ultima spiaggia per il tecnico, chiamato a conquistare quantomeno il pass per gli spareggi di accesso agli ottavi per scongiurare un probabile esonero. Il Lille, alla vigilia dell’ottava ed ultima giornata della League Phase di punti ne ha 9 e deve battere i tedeschi se non vuole fare calcoli.

Ai tedeschi basta un pari per volare agli ottavi

Con il pareggio infatti i playoff non sarebbero certi, perché dovrebbero verificarsi una serie di incastri. Non fa di questi discorsi invece un Friburgo che a sorpresa è terzo in classifica ed è praticamente a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Agli uomini di Julian Schuster, il cui bottino in Europa League è di cinque vittorie e due pareggi (neanche una sconfitta), basta un punto nella trasferta francese per avere la certezza di chiudere tra le prime otto ed evitare gli spareggi. Nelle ultime otto partite il club della città della Foresta Nera ha incassato a malapena una sconfitta e soprattutto ha sempre segnato almeno una rete: in Bundesliga, domenica scorsa, a Friburgo ha dovuto alzare bandiera bianca anche il Colonia, piegato 2-1 all’Europa-Park-Stadion. Risultato che ha permesso ai Breisgau Brazilianer di rimanere in corsa per il sesto posto.