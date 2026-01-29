Pronostico Bari-Palermo: i rosanero piazzano il colpaccio

Bari-Palermo è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Moreno Longo si è ripresentato a Bari con una vittoria. L’ennesimo cambio in panchina dei pugliesi in una stagione fino al momento maledetta ha dato i frutti sperati: tre punti a Cesena, un campo difficile. Conquistati con enorme abnegazione di una squadra che cercherà di tirarsi fuori da una situazione di classifica deficitaria.

Dall’altro lato c’è il Palermo che sembrava dovesse fare un sol boccone del Modena e invece ha pareggiato. Inzaghi adesso è distante sei punti dalla promozione diretta, vero obiettivo stagionale, e nonostante non perda quasi mai, deve per forza di cose cambiare atteggiamento in trasferta. Una squadra che vuole vincere il campionato deve riuscire ad affermarsi anche lontana dalle mura amiche, mentre il Palermo viene da quattro pareggi nelle ultime cinque e fuori casa qualche punto lo ha perso. Certo, c’è tutto il tempo evidentemente per rientrare, la classifica rimane corta, anche se quelle davanti hanno inserito a quanto pare la marcia giusta.

Il Palermo è oggettivamente più forte e lavora con un allenatore dall’inizio dell’anno. Longo sì ha dato quello scossone dentro un ambiente che conosceva già. Ma la difesa siciliana è la migliore del campionato con soli 14 gol subiti. Difficile bucarla. Ed è per questo che, vuoi o non vuoi, quando giocano i rosanero partono sempre leggermente avanti. E siccome lo scossone citato prima, non è che possa durare più di una settimana, crediamo che i rosanero possano riuscire nel colpaccio esterno.

Come vedere Bari-Palermo in diretta tv e in streaming

Bari-Palermo in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Oltre il pareggio, che ci pare possa essere il risultato più seguibile, stuzzica e anche molto la quota – che vale due volte la posta quasi su tutti i bookmaker – del Gol. Sì, entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Bari-Palermo

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro, Lasagna.

PALERMO (3-4-2-1): Audero, Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Verre Brunori; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1