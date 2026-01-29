Pronostici Panathinaikos-Roma: marcatore e tiri in porta

Panathinaikos-Roma, i pronostici della sfida: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

A caccia dei punti necessari con cui blindare un posto al sole tra le prime otto, la Roma fa visita al Panathinaikos con gli uomini contati dalla cintola in su. Oltre all’assenza di Ferguson, infatti, sono le notizie relative allo stop di Dybala a tenere banco senza soluzione di continuità nelle ultime ore.

Il che, unita all’indisponibilità di Malen, rende le scelte di Gasperini in un certo senso obbligate. Sebbene il tecnico di Grugliasco abbia provato a ridimensionare la portata dell’incontro, è chiaro che evitare il doppio impegno degli spareggi rappresenterebbe un lenitivo per le energie fisiche e mentali della squadra.

A caccia di un gol che manca dal sigillo al Sassuolo, Matias Soulé dovrebbe nuovamente ritornare in cattedra. La difesa dei “Verdi” non è certo imperforabile soprattutto se attaccata in verticale; con la Roma che proverà ad orientare sin da subito l’inerzia del match, l’ex Frosinone sembra configurarsi un’opzione credibile soprattutto alla voce quasi marcatore con sostituto.

Pronostici Panathinaikos-Roma: dal marcatore ai tiratori dell’incontro

Con Pisilli e Pellegrini che non dovrebbero fallire l’appuntamento con il tiro vista la predisposizione ad inserirsi per sfruttare i varchi avversari, la Roma dovrebbe riuscire ad ipotecare la vittoria già nella prima ora di gioco. Di contro, però, i padroni di casa soprattutto tra le mura amiche rappresentano un ostacolo difficile da scalare.

La compagine di Rafa Benitez ha infatti gli argomenti giusti per riuscire se non altro ad impensierire i giallorossi. In questo senso, un profilo assolutamente spendibile alla voce tiratori risulta essere quello di Pantovic, principale terminale offensivo di una squadra che proverà ad incamerare punti pesanti in ottica qualificazione.

Matias Soulé quasi marcatore con sostituto; Pisilli, Pellegrini e Pantovic Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 8,29 su Goldbet.