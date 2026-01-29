I pronostici di giovedì 29 gennaio: ultima giornata Europa League

I pronostici di giovedì 22 gennaio, ci sono le diciotto partite dell’ultima giornata della League Phase di Europa League

Dopo la Champions League, ecco l’abbuffata di Europa League con tutte e diciotto le partite dell’ultima giornata della League Phase in contemporanea a partire dalle ore 21:00. Aston Villa e Lione sono già sicure di giocare gli ottavi di finale, ma c’è grande lotta per gli altri sei posti con in gioco la Roma, a cui potrebbe bastare anche un pareggio, e il Bologna che invece deve vincere e sperare in altri risultati favorevoli.

Per bypassare i playoff, ora deve obbligatoriamente vincere a Backa Topola contro il Maccabi Tel Aviv e farlo con più gol di scarto possibili perché la differenza reti, in caso di arrivo a pari punti, sarà determinante. Ma gli emiliani non sono padroni del proprio destino, in quanto bisognerà vedere cosa faranno le squadre che al momento li precedono in graduatoria (attualmente ce ne sono ben 6 sotto l’ottavo posto).

Sarà di sicuro aiuto per il Bologna il fatto che il Maccabi Tel Aviv sia già aritmeticamente eliminato: in campo neutro e senza obiettivi, potrebbe alzare presto bandiera bianca.

I pronostici sulle altre partite

Le altre squadre già eliminate che scenderanno in campo già senza obiettivi sono: Sturm Graz, Rangers, Nizza, Utrecht e Malmo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Ludogorets-Nizza, Europa League, ore 21:00

Vincenti

GENK (in Genk-Malmo, Europa League, ore 21:00)

(in Genk-Malmo, ore 21:00) CELTIC (in Celtic-Utrecht, Europa League, ore 21:00)

(in Celtic-Utrecht, ore 21:00) PORTO (in Porto-Rangers, Europa League, ore 21:00)

(in Porto-Rangers, ore 21:00) BOLOGNA (in Maccabi Tel Aviv-Bologna, Europa League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Maccabi Tel Aviv-Bologna , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Celtic-Utrecht , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Stoccarda-Young Boys, Europa League, ore 21:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lione-Paok , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Nottingham Forest-Ferencvaros , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Betis-Feyenoord, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 17.75 GOLDBET ; 19.73 SPORTBET; 17.75 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + OVER 2,5 in Sturm Graz-Brann, Europa League, ore 21:00