Pronostico USG-Atalanta: in questi pensieri la Dea si prende la vittoria

USG-Atalanta è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante siano solamente due i punti che dividono i belgi dalle prime ventiquattro, ci sono troppe formazioni in mezzo per pensare che il Royale USG possa riuscire a prendersi i playoff. A differenza di un’Atalanta che non solo spera nella tarda serata di mercoledì di rimanerci dentro, ma anche di guadagnare qualche posizione di classifica che potrebbe migliorare lo spareggio. Sì, complicato rientrare nelle prime otto dopo la legnata interna presa dall’Athletic Bilbao: purtroppo quella sconfitta ha precluso la possibilità alla squadra di Palladino di rimanere dentro le prime otto. Peccato.

Ma nulla è perduto, anzi. Magari con una vittoria – che ci pare la cosa più logica per quello che vi abbiamo raccontato – la Dea potrebbe pure trovare un sorteggio positivo. Di certo, la debacle interna, dopo la bella vittoria in campionato contro il Parma, si può assolutamente considerare come un incidente di percorso e niente di più. Il Royale USG ha mollato da un pezzo, dopo un avvio sicuramente interessante; ma ha perso cinque delle ultime sei partite di questa manifestazione e quindi ha precocemente interrotto il proprio cammino. Pure in campionato le cose non stanno andando benissimo – due pareggi nelle ultime quattro uscite – e quindi è una situazione particolare. Meglio cercare di concentrarsi a quelle che sono le beghe interne che pensare a qualcosa di impossibile. Anche sfruttando questi pensieri l’Atalanta si potrebbe prendere i tre punti.

Come vedere USG-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida USG-Atalanta è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaforma live e on demand di Sky.