Pronostico PSV Eindhoven-Bayern Monaco: anche l’Inter guarda interessata

PSV-Bayern Monaco è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sì, avete letto bene. A questa partita guarda con molto interesse anche l’Inter per un motivo che riguarda il mercato. In caso di uscita dalla Champions League, il PSV potrebbe liberare Ivan Perisic che, clamorosamente, è tornato nel mirino della squadra nerazzurra che ha evidenti problemi sulle corsie dopo l’infortunio di Dumfries. E allora, a Milano, tiferanno Bayern Monaco.
E ci sono buone possibilità che i bavaresi, che nello scorso fine settimana hanno conosciuto la prima sconfitta in campionato, riescano nel colpo. Il motivo è semplice: in caso di sconfitta e conseguente vittoria del Real Madrid, la differenza in quel caso premierebbe la squadra di Arbeloa. Quindi perché rischiare? Vero, agli ospiti potrebbe pure bastare un pareggio per essere sicuri di chiudere alle spalle dell’Arsenal, ma non crediamo che nelle caratteristiche del Bayern, per quello che abbiamo visto fino ad oggi, ci sia quello di saper gestire un risultato del genere.
Pareggio niente, quindi, anche perché al PSV potrebbe non bastare per finire dentro le prime 24 e quindi conquistare i playoff. Ventiduesimo posto al momento, e il vantaggio è solo grazie alla differenza reti. E siccome ci sono diverse squadre con gli otto punti in classifica, evidente che i padroni di casa abbiano assoluto bisogno di una vittoria. Che non arriverà. E Perisic si potrebbe liberare. Per la gioia dei tifosi nerazzurri.
Come vedere PSV-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming
Il pronostico
Colpaccio esterno per blindare il secondo posto. Il Bayern Monaco dopo la sconfitta in campionato tornerà a vincere. E lo farà senza particolari problemi.
Le probabili formazioni di PSV-Bayern Monaco
PSV( 4-3-3): Kovar; Dest; Schouten, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Wanner; Man, Perišić, Driouech.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Bischof, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.