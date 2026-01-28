Pronostico Porto-Rangers: Farioli ha un solo risultato

Porto-Rangers è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio sul campo del Plzen la scorsa settimana – tutto un tempo in superiorità numerica – ha clamorosamente mandato il Porto al nono posto in classifica. Farioli, quindi, non ha nessun altro risultato se non la vittoria per cercare di entrare tra le prime otto e quindi sperare di evitarsi i playoff.

I lusitani devono quindi vincere e lo faranno. Senza particolari problemi. Perché i Rangers sono già eliminati e andranno in Portogallo per la classica gita fuori porta invernale. Quattro punti, con quattro gol fatti e la bellezza di undici subiti, sono una sentenza clamorosa per gli scozzesi, che mai come quest’anno hanno sofferto in Europa ma anche in Patria. Insomma, è una di quelle stagioni che oseremmo dire maledette. Non ci sono solamente le motivazioni che faranno la differenza – e quelle pendono tutte da un alato e lo abbiamo capito – ma anche l’enorme divario tecnico esistente tra queste due squadre che si vede non solo nella classifica dell’Europa League, ma anche nel cammino che entrambe stanno facendo in campionato. Farioli, insomma, deve vincere e sperare. Ma visti i molteplici incastri che ci possono essere in questi 90minuti, crediamo fortemente che con questa vittoria, assicurata, le probabilità di chiudere tra le prime otto siano davvero altissime.