Pronostico Monaco-Juventus: il momento magico continua anche in coppa

Monaco-Juventus è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella maxiclassifica, a novanta minuti dalla fine della League Phase, la Juventus è quindicesima. Sono dodici i punti conquistati nelle sette giornate andate in scena finora, gli stessi dell’Inter, che però ha una differenza reti leggermente migliore. Per i bianconeri il discorso è molto simile a quello fatto per i nerazzurri: gli ottavi diretti sono ancora possibili ma la squadra di Luciano Spalletti, oltre a battere obbligatoriamente il Monaco, deve sperare di ricevere buone notizie dagli altri campi. Una serie di incastri, insomma, per una Juve che, pur avendo il pass per i playoff già in tasca, non è padrona del proprio destino nella corsa alla qualificazione diretta.

La Signora però sta vivendo un momento davvero magico: domenica scorsa ha schiantato 3-0 i campioni d’Italia del Napoli in una partita senza storia.

Un match letteralmente dominato di fronte ad un Allianz Stadium in visibilio, che da tempo non assaporava emozioni simili. Nel giro di poco meno di tre mesi Spalletti ha saputo cambiare l’inerzia di una stagione che già in autunno sembrava aver preso una brutta piega: il tecnico ha trovato il modo di far correre questa Juventus, recuperando giocatori che erano finiti ai margini del progetto. In campionato Locatelli e compagni sono sempre quinti ma ad una sola incollatura dal Napoli quarto e la sensazione è che in Champions League, con una partenza diversa, chiudere tra le prime otto fosse un’impresa alla portata per una squadra che sotto la nuova guida tecnica è cresciuta sotto tutti i punti di vista.

Monegaschi reduci dalla debacle di Madrid

La Juve arriva dunque nel Principato di Monaco dopo aver fatto il pieno di fiducia: si ritroverà di fronte un avversario che nelle cinque partite disputate nel 2026 ha vinto solo una volta, contro il modesto Orléans in Coppa di Francia, e che una settimana fa è stato preso a pallate dal Real Madrid al “Bernabeu” con un devastante 6-1. Nel weekend un deludente pareggio con il Le Havre (0-0).

In Ligue 1 il Monaco è attualmente decimo, tagliato fuori (per ora) dalla corsa per un posto in Europa, mentre in Champions League la situazione è meno drammatica.

I biancorossi, infatti, hanno 9 punti e ad oggi sarebbero qualificati agli spareggi. Ma contro la Juve servirebbe almeno un pareggio per stare tranquilli, altrimenti tutto dipenderà dai risultati delle altre. Sebastien Pocognoli, allenatore dei monegaschi subentrato a stagione in corso ad Adi Hutter, nella sfida con i bianconeri non potrà contare su diversi giocatori, tra cui l’ex Pogba, Minamino, Salisu e Hradecky. In dubbio anche Dier e Mawissa. Spalletti invece sembra orientato a confermare lo stesso undici che ha annichilito il Napoli, con Conceiçao e Yildiz esterni alti e McKennie in versione trequartista alle spalle di David.

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.34 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.04 su Sportbet.

Il pronostico

Questo sarà il settimo confronto tra Monaco e Juventus in una competizione Uefa: i bianconeri hanno vinto quattro partite su sei, tra cui il successo della primavera 2017 che li portò in finale di Champions League (poi persa contro il Real Madrid). Alla luce del momento che sta attraversando la squadra di Spalletti non stupisce la fiducia dei bookmaker, anche se tornare con i tre punti dal Principato non sarà una missione semplice. I monegaschi giocano un calcio meno propositivo rispetto alla gestione Hutter e servirà una Juve perfetta per scardinare la difesa biancorossa: il segno X2 si può abbinare all’Under 2.5, dal momento che la Signora ha subito a malapena un gol nelle ultime cinque partite tra campionato e coppa.

Le probabili formazioni di Monaco-Juventus

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Caio Henrique, Kehrer, Teze, Vanderson; Zakaria, Camara; Golovin, Ansu Fati, Akliouche; Balogun.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yıldız; David.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1