Pronostico Midtjylland-Dinamo Zagabria: blindato il posto nelle prime 8

Midtjylland-Dinamo Zagabria è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Ormai i danesi del Mitdjylland sono una certezza dell’Europa League. E infatti si trovano dentro le prime otto e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Anche perché serve almeno un pareggio alla fine dell’ultima giornata per essere sicuri di rimanerci. Sì, vero, forse si andrebbe direttamente agli ottavi pure con una sconfitta, ma è sempre meglio non rischiare.
Vincendo la scorsa settimana, invece, la Dinamo Zagabria si è data la possibilità di giocarsi questi novanta minuti con la possibilità di entrare dentro i playoff. Complicato, su un campo difficile, anche se nelle ultime cinque partite i croati hanno piazzato quattro vittorie e quindi è evidente stiano vivendo un momento positivo. Ci sono anche due precedenti tra queste due squadre, di oltre dieci anni vecchi, nei quali i croati non hanno mai vinto. Una sconfitta e un pareggio. Difficile cambiare questa statistica in questa ultima partita del girone. E occhio, soprattutto, a questo dato che viene rimandato indietro dai padroni di casa.
I danesi, infatti, sono la squadra che ha segnato più gol in questa Europa League da palla inattiva: la bellezza di nove reti. Una sentenza, quasi, un calcio d’angolo o un calcio di punizione da posizione ottima. E la Dinamo Zagabria (che ha preso 14 gol) potrebbe pagare parecchio.
Come vedere Midtjylland-Dinamo Zagabria in diretta tv e in streaming
La sfida Midtjylland-Dinamo Zagabria è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Padroni di casa vincenti e sicuri di entrare dentro le prime otto. La Dinamo Zagabria deve sperare di non essere superata. Match da almeno una rete per squadra e occhio alla possibilità che i padroni di casa segnino di testa.
Le probabili formazioni di Midtjylland-Dinamo Zagabria
MIDTJYLLAND (3-4-2-1): Lossi; Kee, Erlic, Sorensen; Mbabu, Bravo, Castillo, Paulinho; Cho; Osorio, Gogorza.
DINAMO ZABAGRIA (4-1-4-1): Filipovic; Galesic, Dominguez, McKenna, Perez; Misic; Topic, Bennacer, Zajc, Hoxka; Beljo.