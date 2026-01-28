Pronostico Genk-Malmo: una partita senza storia

Genk-Malmo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Classica partita da fine corso. Senza storia. Perché da un lato c’è una squadra che vuole prendersi il posto tra le prime otto – ed è quella che gioca in casa – dall’altro ce n’è una che è già eliminata e che quindi non metterà di certo il bastone tra le ruote.

Il Genk, in questo momento, quando mancano 90minuti alla fine della prima fase dell’Europa League, è al decimo posto in classifica a un solo punto dalle prime otto. Evidente che una vittoria potrebbe aprire le porte agli ottavi di finale diretti, e crediamo che le motivazioni faranno decisamente la differenza (ma non solo) contro un Malmo che ha un solo punto e che quindi, in sette partite giocate fino al momento, non ha mai vinto. E non crediamo che possano farlo in un contesto del genere contro una formazione nettamente più forte e che deve cercare il colpaccio grosso. Con tre gol fatti in sette partite evidente non se ne possa vincere nemmeno una, quindi l’eliminazione è stata chiara per gli ospiti sin dalla prima giornata. E il Genk ne può approfittare e siamo sicuri ne approfitterà, non potrebbe essere altrimenti. Una gara indirizzata e che non ha nulla da dire.