Pronostico Genk-Malmo: una partita senza storia

di

Genk-Malmo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Classica partita da fine corso. Senza storia. Perché da un lato c’è una squadra che vuole prendersi il posto tra le prime otto – ed è quella che gioca in casa – dall’altro ce n’è una che è già eliminata e che quindi non metterà di certo il bastone tra le ruote.

Pronostico Genk-Malmo
Pronostico Genk-Malmo: una partita senza storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Genk, in questo momento, quando mancano 90minuti alla fine della prima fase dell’Europa League, è al decimo posto in classifica a un solo punto dalle prime otto. Evidente che una vittoria potrebbe aprire le porte agli ottavi di finale diretti, e crediamo che le motivazioni faranno decisamente la differenza (ma non solo) contro un Malmo che ha un solo punto e che quindi, in sette partite giocate fino al momento, non ha mai vinto. E non crediamo che possano farlo in un contesto del genere contro una formazione nettamente più forte e che deve cercare il colpaccio grosso. Con tre gol fatti in sette partite evidente non se ne possa vincere nemmeno una, quindi l’eliminazione è stata chiara per gli ospiti sin dalla prima giornata. E il Genk ne può approfittare e siamo sicuri ne approfitterà, non potrebbe essere altrimenti. Una gara indirizzata e che non ha nulla da dire.

Come vedere Genk-Malmo in diretta tv e in streaming

La sfida Genk-Malmo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Genk è quotata 1.35 Goldbet  e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Nonostante tutto quello che vi abbiamo detto la quota della vittoria del Genk, secondo il nostro avviso, è altissima. Ed è assolutamente da prendere visto che parliamo di una sfida che conta solamente per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Genk-Malmo

GENK (4-2-3-1): Lawal; El Ouadhi, Smets, Sadick, Medina; Sattlberger, Heynen; Karetsas, Heymans, Sor; Bibout. 
MALMO (4-3-3): Ellborg; Lundbergh, Djuric, Jansson, Rosler; Haksabanovic, Johnsen, Skogmar; Ekong,Gudjohnsen, Bolin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
Gestione cookie