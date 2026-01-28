Pronostico Genk-Malmo: una partita senza storia

Genk-Malmo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Classica partita da fine corso. Senza storia. Perché da un lato c’è una squadra che vuole prendersi il posto tra le prime otto – ed è quella che gioca in casa – dall’altro ce n’è una che è già eliminata e che quindi non metterà di certo il bastone tra le ruote.
Il Genk, in questo momento, quando mancano 90minuti alla fine della prima fase dell’Europa League, è al decimo posto in classifica a un solo punto dalle prime otto. Evidente che una vittoria potrebbe aprire le porte agli ottavi di finale diretti, e crediamo che le motivazioni faranno decisamente la differenza (ma non solo) contro un Malmo che ha un solo punto e che quindi, in sette partite giocate fino al momento, non ha mai vinto. E non crediamo che possano farlo in un contesto del genere contro una formazione nettamente più forte e che deve cercare il colpaccio grosso. Con tre gol fatti in sette partite evidente non se ne possa vincere nemmeno una, quindi l’eliminazione è stata chiara per gli ospiti sin dalla prima giornata. E il Genk ne può approfittare e siamo sicuri ne approfitterà, non potrebbe essere altrimenti. Una gara indirizzata e che non ha nulla da dire.
Come vedere Genk-Malmo in diretta tv e in streaming
La sfida Genk-Malmo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Genk è quotata 1.35 Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.80 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Nonostante tutto quello che vi abbiamo detto la quota della vittoria del Genk, secondo il nostro avviso, è altissima. Ed è assolutamente da prendere visto che parliamo di una sfida che conta solamente per i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Genk-Malmo
GENK (4-2-3-1): Lawal; El Ouadhi, Smets, Sadick, Medina; Sattlberger, Heynen; Karetsas, Heymans, Sor; Bibout.
MALMO (4-3-3): Ellborg; Lundbergh, Djuric, Jansson, Rosler; Haksabanovic, Johnsen, Skogmar; Ekong,Gudjohnsen, Bolin.