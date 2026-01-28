Pronostico FCSB-Fenerbahce: gli ospiti hanno un vantaggio

FCSB-Fenerbahce è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha un obiettivo il Fenerbahce: vincere non tanto per entrare tra le prime otto, che è molto complicato, ma per rimanere nella parte sinistra del tabellone dei playoff che permette di giocare il ritorno in casa. E i turchi, in questo match in trasferta contro l’FCSB, partono con un vantaggio.

Non solo hanno una rosa migliore rinforzata già nel corso della sessione invernale di mercato, ma possono sfruttare la difesa, non certo impenetrabile dei padroni di casa. Sì, perché non c’è stata nessuna partita in questa manifestazione nella quale il portiere dell’FCSB non abbia dovuto raccogliere il pallone alle spalle. Quindi, i turchi, partono con un gol di vantaggio. Che dovranno gestire nel corso del match. Se poi ci mettiamo pure il fatto che solamente una delle ultime sei partite dei turchi ha regalato almeno tre gol complessivi, crediamo che il quadro sia completo per azzardare un pronostico. Insomma, una gara che per via delle motivazioni, ma anche per via delle qualità tecniche differenti, vede una squadra favorita con ampie possibilità di riuscire nel proprio intento. E quello che pensiamo ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.