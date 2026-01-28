Pronostico Celtic-Utrecht: i playoff sono sicuri

Celtic-Utrecht è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Deve difendere il ventiquattresimo posto il Celtic contro l’Utrecht. E visto che gli ospiti sono già eliminati dalla manifestazione, e non hanno mai vinto questa partita, gli scozzesi hanno ottime possibilità di raggiungere quello che adesso è un obiettivo stagionale.

Cinque risultati utili di fila tra campionato e coppa danno la possibilità al Celtic di guardare con estremo interesse e con estrema positività a questa partita. Anche perché i padroni di casa affrontano una formazione in totale crisi di gioco e di risultati: parliamo di cinque sconfitte di fila, che sono un enorme macigno sulla stabilità emotiva degli olandesi che non stanno riuscendo in nessun modo a tirarsi fuori da un momento nerissimo, uno di quelli che possono indirizzare pure in negativo la stagione. Niente da fare, quando una squadra è in crisi così allora viene tutto più complicato. Ma non c’è solo questo, ovviamente, a spingerci a dire che questa partita sia del tutto indirizzata.

C’è anche il fatto che all’Utrecht, dopo l’eliminazione arrivata nel corso delle passate settimane, non interessa nemmeno più rischiare nulla sotto l’aspetto degli infortuni. Ci sarà un grosso turnover – giustificato – e ci sarà la voglia di tornare immediatamente a casa nel momento in cui l’arbitro fischierà tre volte. E questo permetterà al Celtic di conquistare una vittoria importante.