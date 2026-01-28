Pronostico Betis-Feyenoord: tutti i motivi della vittoria spagnola

Betis-Feyenoord è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre costrette a vincere per motivi diversi: gli spagnoli perché sono ottavi e solamente con tre punti sarebbero dentro le prime otto e quindi eviterebbero gli spareggi; gli ospiti perché sono fuori da tutti, al momento, e solamente con tre punti andrebbero ai playoff. Insomma, ci si gioca tutto in questa partita.

Il momento del Betis non è buono, visto che parliamo di una squadra che viene da due sconfitte di fila, assai pesanti. Il Feyenoord, invece, nelle ultime due uscite ha vinto e quindi un po’ di serenità senza dubbio esiste in questo momento. Analizzato il momento, però, poi c’è il campo. E le qualità tecniche delle squadre che si andranno ad affrontare. E ci sono pochi dubbi, almeno su questo fattore, su quale sia il club che ha maggiori possibilità di vincere se sono riuscisse a sfruttare quelle che sono le evidenti qualità tecniche. Il Betis, parliamoci chiaro, è una spanna superiore. Una squadra che ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere questa partita dall’altissimo valore.

Due partite in meno, in una fase assai importante della stagione e dentro un calendario congestionato dai molteplici impegni, possono sempre fare la differenza. Non solo: gli olandesi sono una squadra molto giovane, allenata da un tecnico alle prime esperienza, che quindi potrebbe pure pagare questa partita da dentro o fuori. Insomma, avrete capito per noi verso chi pende il pronostico.