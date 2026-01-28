Pronostico Betis-Feyenoord: tutti i motivi della vittoria spagnola

di

Betis-Feyenoord è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre costrette a vincere per motivi diversi: gli spagnoli perché sono ottavi e solamente con tre punti sarebbero dentro le prime otto e quindi eviterebbero gli spareggi; gli ospiti perché sono fuori da tutti, al momento, e solamente con tre punti andrebbero ai playoff. Insomma, ci si gioca tutto in questa partita.

Il momento del Betis non è buono, visto che parliamo di una squadra che viene da due sconfitte di fila, assai pesanti. Il Feyenoord, invece, nelle ultime due uscite ha vinto e quindi un po’ di serenità senza dubbio esiste in questo momento. Analizzato il momento, però, poi c’è il campo. E le qualità tecniche delle squadre che si andranno ad affrontare. E ci sono pochi dubbi, almeno su questo fattore, su quale sia il club che ha maggiori possibilità di vincere se sono riuscisse a sfruttare quelle che sono le evidenti qualità tecniche. Il Betis, parliamoci chiaro, è una spanna superiore. Una squadra che ha tutte le carte in regola per riuscire a vincere questa partita dall’altissimo valore.

Due partite in meno, in una fase assai importante della stagione e dentro un calendario congestionato dai molteplici impegni, possono sempre fare la differenza. Non solo: gli olandesi sono una squadra molto giovane, allenata da un tecnico alle prime esperienza, che quindi potrebbe pure pagare questa partita da dentro o fuori. Insomma, avrete capito per noi verso chi pende il pronostico.

Come vedere Betis-Feyenoord in diretta tv e in streaming

La sfida Betis-Feyenoord è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.57 Goldbet  e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Betis vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive e da almeno un gol per squadra. Sì, i più coraggiosi possono provare la combo che alza, ovviamente, e in maniera sensibile, la quota.

Le probabili formazioni di Betis-Feyenoord

BETIS (4-2-3-1): Lopez; Ortiz, Bartra, Natan, Gomez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Bakambu. 
FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Targhalline, Plug, Bos; Hwang, Steijn; Moussa, Borges, Sauer; Tengstedt.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
