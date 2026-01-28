Pronostico Basilea-Viktoria Plzen: subito l’impatto del nuovo allenatore

Basilea-Viktoria Plzen è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La vittoria in campionato per quattro a tre nell’ultimo weekend non è bastata al tecnico Magnin per salvare la panchina. Il Basilea – che cerca una vittoria per poter entrare nelle prime 24 e quindi andare ai playoff – ha deciso di affidarsi ad una vecchia conoscenza del calcio italiano. Sì, la panchina è stata affidata all’ex Lazio e Juventus Lichtsteiner.
Che ha subito un compito assai difficile: battere il Plzen – squadra ancora imbattuta in questa manifestazione – e sperare anche in un paio di risultato positivi per riuscire ad andare avanti nel torneo. Non è semplice, mettiamolo in chiaro. Soprattutto perché non dipende solamente da quello che farai tu e ti devi affidare anche alle altre. Ma gli svizzeri – che non hanno mai perso contro formazioni ceche nella propria storia, una vittoria e un pareggio – hanno la possibilità, ovviamente, di tenere aperta questa striscia. Non è semplice, ribadiamolo: il Plzen la scorsa settimana ha pareggiato contro il Porto in casa e fa del furore agonistico la sua arma migliore. Parliamo infatti di un club che è secondo nella speciale classifica dei cartellini: sono 22 quelli “messi in cassaforte” in sette giornate e solamente una squadra ha fatto peggio. Siccome gli ospiti si giocano davvero tanto – con un pareggio potrebbero anche rimanere dentro le prime 24, ma potrebbe anche non servire visti gli undici punti e solo il Celtic li potrebbe raggiungere – ci aspettiamo un altro match con diverse ammonizioni. Ma la vittoria finale sarà dei padroni di casa.
Come vedere Basilea-Viktoria Plzen in diretta tv e in streaming
La sfida Basilea-Viktoria Plzen è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Subito l’impatto del nuovo allenatore dentro al Basilea. Il Plzen anche con una sconfitta sarebbe sicura dei playoff. Lichtsteiner vuole partire col piede giusto e sperare di andare avanti. Ci sono tutte le motivazioni per un’affermazione interna dentro una gara con almeno cinque ammonizioni, visti i numeri degli ospiti.
Le probabili formazioni di Basilea-Viktoria Plzen
BASILEA (4-2-3-1): Hitz; Ruegg, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Koindredi, Kacuri; Agbonifo, Shaqiri, Otele; Ajeti.
VIKTORIA PLZEN (4-3-3): Wiegele; Doski, Spacil, Souare; Memic, Zelijkovic, Valenta, Cerv, Visinsky; Adu, Ladra.