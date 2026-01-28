Pronostico Aston Villa-Salisburgo, a caccia di un’impresa disperata: la combo vincente

Aston Villa-Salisburgo è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Aston Villa è una delle due squadre, insieme al Lione, ad avere già in mano un pass per gli ottavi di finale di Europa League. Il club di Birmingham ha rispettato i pronostici della vigilia: i bookmaker, infatti, hanno sempre considerato i Villans favoriti principali per la vittoria della coppa e la squadra di Unai Emery ha risposto presente. In sette giornate l’unico passo falso è stata la sconfitta con il GA Eagles, da derubricare però ad incidente di percorso.

Una settimana fa l’Aston Villa è andato a vincere pure in casa del Fenerbahçe (0-1), trasferta sempre molto ostica: a decidere il match una rete dell’ex Chelsea e Manchester United Jadon Sancho, dallo scorso settembre a disposizione del tecnico basco, che in Turchia ha festeggiato nel miglior modo possibile la centesima panchina nella manifestazione già vinta quattro volte con Siviglia e Villarreal.

Uno specialista dell’Europa League, insomma, che adesso ci riproverà con i Villans, nel tentativo di regalare un trofeo europeo ad un club a secco di successi continentali da oltre 40 anni. Pur essendo già certo agli ottavi, l’Aston Villa cercherà di chiudere la League Phase in bellezza: l’eventuale sorpasso sul Lione (nettamente in vantaggio nella differenza reti) significherebbe diventare la prima testa di serie nel tabellone tennistico che nella serata di giovedì man mano andrà a completarsi e giocare sempre il ritorno in casa fino alle semifinali.

Emery con la testa (anche) al campionato

Emery e i suoi uomini nello scorso weekend sono rientrati clamorosamente in corsa nella lotta al titolo in Premier League: battendo 2-0 il Newcastle a St James’ Park si sono portati a -4 dall’Arsenal, beffato all’Emirates Stadium dal Manchester United. Sulla carta, i Villans, possono ancora sperarci. Ecco perché l’allenatore originario di Hondarribia farà probabilmente rifiatare qualcuno nella sfida con il Salisburgo, in vista del match con il Brentford in programma domenica prossima.

Gli austriaci hanno rilanciato le proprie ambizioni di qualificazione con il successo di una settimana fa sul Basilea, abbattuto 3-1. Tre punti che tengono ancora vive le speranze degli uomini di Thomas Letsch, sebbene serva tassativamente una vittoria al Villa Park per continuare quantomeno a sperare: neanche espugnando lo stadio dei Villans, tuttavia, il Salisburgo sarebbe sicuro di qualificarsi ai playoff, visto che tutto dipenderà dall’esito degli altri incontri. In Austria, è opportuno ricordarlo, il campionato è fermo da metà dicembre per via della lunga sosta invernale.