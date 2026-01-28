Pronostici Monaco-Juventus: marcatore e tiratori

Monaco-Juventus, il pronostico relativa alla sfida della fase a gironi di Champions League: le scelte in chiave player building

Assolutamente rivitalizzata dal roboante successo casalingo ottenuto contro il Napoli, la Juventus fa visita al Monaco con la volontà di giocarsi le residue chances per acciuffare quel posto al sole tra le prime otto che fino ad una settimana fa sembrava una chimera.

Per centrare un obiettivo difficile ma comunque non impossibile e nell’ottica di consolidare la propria posizione anche in vista degli eventuali spareggi, la “Vecchia Signora” prepara il suo abito di gala. Saranno pochi i cambi di formazione varati dal tecnico di Certaldo, uno dei quali concernerà l’attacco.

Al posto di David, spazio al primo minuto ad Openda. L’ex Lipsia – al centro di molte voci di mercato – è stato pungolato a più riprese da Spalletti che ne invoca una maggiore cattiveria sotto porta. L’attaccante belga non vive il suo periodo di forma più splende ma può comunque risultare una soluzione intrigante, se non altro in chiave quasi marcatore con sostituto.

Vista la mole di occasioni con cui la “Vecchia Signora” ha dominato gli ultimi incontri, Openda dovrebbe riuscire ad imprimere il suo sigillo o quantomeno ad inquadrare la porta in tre occasioni: una risposta alle prestazioni di David e agli spifferi legati a Kolo Muani appare fisiologica.

Monaco-Juventus, i pronostici del match: raffica di tiratori sul tavolo

Punta di diamante di una squadra che si sta esaltando grazie alle sue giocate, anche Kenan Yildiz non dovrebbe faticare più di tanto ad inquadrare la porta in almeno due occasioni. Nella stessa scia si insinua anche la candidatura di Khephren Thuram, guizzante e incisivo nell’ultimo mese e mezzo (e reduce dal gol al Benfica e dalla traversa colpita contro il Napoli): l’Over 0,5 tiro in porta plus è proprio dietro l’angolo.

Sull’altro versante, fari puntati soprattutto su Balogun. La retroguardia della “Vecchia Signora” ha evidenziato qualche lacuna contro avversari forti e strutturati fisicamente: i trentaquattro tiri complessivamente scagliati verso la porta avversaria sono un avviso ai naviganti troppo invitante per essere bypassato.

Openda quasi marcatore con sostituto; Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus; Thuram e Balogun Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 11,16 su Goldbet.