Pronostico St. Pauli-Lipsia: ritorno in zona Champions League

St. Pauli-Lipsia è un recupero della sedicesima giornata della Bundesliga: pronostico, formazioni e dove vederla

Cinque gare senza vittorie. Cinque partite che hanno portato la squadra al penultimo posto. Non è il miglior momento della stagione per il St. Pauli, che dopo il pareggio a reti bianche nel derby contro l’Amburgo spera di fare altri punti. Ma è assai complicato contro il Lipsia, per svariati motivi. E uno è quello maggiore.

Gli ospiti infatti, con una vittoria in questo recupero della giornata numero 16, hanno la possibilità di andare di nuovo al quarto posto, quello che permette di avere alla fine dell’anno un piazzamento alla prossima Champions League. Con l’affermazione sul campo dell’Heidenheim, inoltre (la seconda nelle ultime cinque partite), il Lipsia sembra essersi messo alle spalle il momento un po’ così. Riuscire a vincere fuori casa ha sempre un effetto particolare, ti rilancia fisicamente e mentalmente. Ed è questo il punto: parliamo di una squadra che ha grosse motivazioni, in primis, e poi che sulla carta è migliore di quella che andrà ad affrontare nella serata di martedì.

L’ultima vittoria del St. Pauli risale al 2016. Poi, da quel momento, due affermazioni del Lipsia e un pareggio. Le cose non sono cambiate, anche all’andata è arrivato un due a zero senza grosse storie, e sono proprio i problemi offensivi dei padroni di casa che ci spingono a dire che il colpo esterno è ampiamente pronosticabile in questo momento.

Come vedere St. Pauli-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida St. Pauli-Lipsia è in programma martedì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il peggior attacco della Bundesliga sfida la quarta difesa del campionato. Anche questo è un dato che deve essere messo in evidenza per capire il nostro pronostico. Che pende tutto verso il Lipsia.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Lipsia

ST. PAULI (3-4-3): Vasilj; Smith, Wahl, Mets; Pyrka, Sands, Irvine, Oppie; Fujita, Kaars, Pereira Lage.

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo Cardoso; Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2