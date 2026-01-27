Pronostico PSG-Newcastle: succederà per la prima volta nella storia

PSG-Newcastle è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Appaiate a quota tredici punti in classifica, chi perde tra PSG e Newcastle sarà sicuramente fuori dalle prime otto. E visto che parliamo dei campioni d’Europa in carica, una mezza idea su chi dovrà giocare due partite in più ce l’abbiamo. Anche perché, per i parigini, il fine settimana è stato quello del ritorno in vetta al campionato. Quindi c’è euforia.
Ma non solo, c’è anche un altro dato che il PSG deve ribaltare: sono solamente due i precedenti in manifestazioni Uefa tra due queste due squadre, relativi alla stagione 23-24, e i bianconeri di Howe non solo hanno distrutto in casa i francesi, ma sono andati a prendersi anche un punto in trasferta. Insomma, il PSG, tra le altre cose, è anche alla ricerca della prima vittoria contro questa squadra inglese.
E gli incroci contro formazioni d’Oltremanica ci spingono a dire che può succedere davvero. Nelle ultime sette partite sono arrivate cinque vittorie, e nelle ultime quattro nessuna sconfitta. Una striscia da mantenere aperta come è da mantenere aperta anche l’altra, quella relativa ai gol: il PSG ha segnato quattro o più gol in tre delle ultime quattro partite disputate in casa nella fase a gironi della Champions League. Forse non raggiungeranno questo bottino, ma la vittoria, che è quello che interessa a noi, ci pare possa essere messa in cassaforte.
Come vedere PSG-Newcastle in diretta tv e in streaming
Il pronostico
Sicuramente uno dei punti deboli del PSG in questa stagione è la fase difensiva: quindi il Newcastle, almeno un gol, lo potrebbe anche trovare. Però questo potrebbe pure interessarvi poco, visto che la vittoria dei padroni di casa non ci sentiamo di metterla in discussione.
Le probabili formazioni di PSG-Newcastle
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Barcola.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman; Hall; Miley, Tonali, Ramsey; Barnes, Woltemade, Gordon.