Pronostico PSG-Newcastle: succederà per la prima volta nella storia

PSG-Newcastle è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Appaiate a quota tredici punti in classifica, chi perde tra PSG e Newcastle sarà sicuramente fuori dalle prime otto. E visto che parliamo dei campioni d’Europa in carica, una mezza idea su chi dovrà giocare due partite in più ce l’abbiamo. Anche perché, per i parigini, il fine settimana è stato quello del ritorno in vetta al campionato. Quindi c’è euforia.

Ma non solo, c’è anche un altro dato che il PSG deve ribaltare: sono solamente due i precedenti in manifestazioni Uefa tra due queste due squadre, relativi alla stagione 23-24, e i bianconeri di Howe non solo hanno distrutto in casa i francesi, ma sono andati a prendersi anche un punto in trasferta. Insomma, il PSG, tra le altre cose, è anche alla ricerca della prima vittoria contro questa squadra inglese.

E gli incroci contro formazioni d’Oltremanica ci spingono a dire che può succedere davvero. Nelle ultime sette partite sono arrivate cinque vittorie, e nelle ultime quattro nessuna sconfitta. Una striscia da mantenere aperta come è da mantenere aperta anche l’altra, quella relativa ai gol: il PSG ha segnato quattro o più gol in tre delle ultime quattro partite disputate in casa nella fase a gironi della Champions League. Forse non raggiungeranno questo bottino, ma la vittoria, che è quello che interessa a noi, ci pare possa essere messa in cassaforte.

Come vedere PSG-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-Newcastle è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaforma live e on demand di Sky.