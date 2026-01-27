Pronostico Napoli-Chelsea, azzurri spalle al muro: un solo risultato a disposizione

Napoli-Chelsea è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Napoli è l’unica squadra italiana che rischia di ritrovarsi fuori dalla Champions League già dopo la fase a girone unico. A differenza di Atalanta, Inter e Juventus, tutte già sicura della qualificazione (quantomeno) agli spareggi di accesso agli ottavi, gli azzurri sono costretti a battere il Chelsea nell’ultima giornata per scongiurare una clamorosa eliminazione.

La squadra di Antonio Conte, quando mancano novanta minuti al termine della League Phase, è venticinquesima, dunque fuori dalle prime 24 e con soli 8 punti conquistati in sette partite.

Con un successo i campioni d’Italia proseguirebbero la loro avventura, mentre pareggiando le cose si complicherebbero, in maniera quasi irreversibile. La differenza reti rimarrebbe di -5 ed a quel punto, per superare il turno, il Napoli dovrebbe augurarsi che si verifichino almeno sei dei seguenti scenari: il Benfica che non vince contro il Real Madrid; sconfitta del PSV contro il Bayern Monaco; sconfitta del Monaco contro la Juventus; sconfitta dell’Olympiacos contro l’Ajax; mancata vittoria del Copenaghen contro il Barcellona; il Club Brugge che non vince contro il Marsiglia; il Bodo che non batte l’Atletico Madrid; il Pafos che vince con lo Slavia Praga al massimo con un gol di scarto.

Insomma, senza i tre punti i partenopei sarebbero probabilmente spacciati. Ed il flop europeo diventerebbe la seconda mazzata nel giro di pochi giorni dopo la netta sconfitta rimediata contro la Juventus (3-0) domenica scorsa, una sorta di pietra tombale sulle speranze di Conte e dei suoi uomini di rivincere lo scudetto. Il Napoli, infatti, è scivolato addirittura -9 dall’Inter capolista ed ora deve guardarsi le spalle perché neppure il quarto posto è al sicuro (i bianconeri dell’ex Spalletti si sono portati a -1).

Azzurri ancora in totale emergenza

La principale causa di questo calo degli azzurri sono sicuramente gli infortuni, come ha ribadito Conte nel post-partita con la Signora, dicendo che l’emergenza continuerà almeno fino alla partita di sabato prossiomo con la Fiorentina.

E il Chelsea? I Blues arrivano al “Maradona” da ottavi in classifica ma a pari punti con altre sette squadre e con una differenza reti di +6. Un pareggio rischia di non bastare, ai londinesi, per evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi. In campionato, nel frattempo, il Chelsea ha appena piegato il Crystal Palace a domicilio (1-3), centrando la quarta vittoria in cinque partite della gestione Rosenior – l’allenatore che qualche settimana fa ha preso il posto di Enzo Maresca – e difendendo il quinto posto in Premier League.

L’ex tecnico dello Strasburgo contro il Napoli spera di recuperare Palmer, non al 100%. Se l’asso inglese non dovesse farcela, al suo posto rivedremo il gioiellino Estevao, mattatore della sfida con il Palace (un gol e un assist). Sulla corsia sinistra invece Garnacho contende una maglia a Pedro Neto. Numerosissime le assenze in casa Napoli: difficilmente Rrahmani e Politano recupereranno e non è da escludere che Conte debba nuovamente affidarsi a Vergara, prodotto delle giovanili. Hojlund partirà dal 1′ ma Lukaku scalpita dalla panchina.

Come vedere Napoli-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Chelsea è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Maradona” di Napoli. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Il pronostico

Napoli e Chelsea si ritrovano di fronte quasi 14 anni dopo ma il ricordo non è dei più felici per gli azzurri, che dopo aver vinto 3-1 al “Maradona” furono rimontati a Stamford Bridge. Leggera preferenza per i Blues, pronti ad approfittare di un Napoli coi cerotti e privo di numerosi titolari. Un pareggio non serve a nessuno, motivo per cui ci aspettiamo una gara con molti gol, almeno tre totali, e che potrebbe essere più movimentata nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Napoli-Chelsea

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2