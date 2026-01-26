Pronostico Porto-Gil Vicente: Farioli mantiene le distanze

Porto-Gil Vicente è una gara della diciannovesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

I loro match, Sporting e Benfica li hanno vinti nel corso dell’ultimo fine settimana. Ma Farioli, allenatore del Porto primo in classifica, non trema per nessuna ragione al mondo. La sua squadra, nel posticipo contro il Gil Vicente, è pronta nuovamente a fare il suo. Senza rischiare nulla e rimettendo le cose a posto in testa alla classifica del campionato portoghese.

Si tornerà a sette punti sui biancoverdi e a dieci dalla squadra di Mourinho. Toccando, inoltre, l’undicesimo risultato utile di fila dopo una serie di nove vittorie e un pareggio, quello della scorsa settimana contro il Plzen in Europa. C’è una spanna almeno tra il Porto e il resto della compagnia. E la scelta di Farioli di andare ad allenare uno dei club più affascinanti in Europa dopo aver portato l’Ajax ad un passo dal titolo si è rivelata azzeccata. Il punto di forza è la difesa: quattro gol subiti in diciotto partite è un numero impressionante, parliamo ovviamente della migliore in Europa.

Insomma, non ci sono storie per questo match. E non ce ne possono essere non solo per quello che sta vivendo il Porto ma anche per le qualità diverse di queste due squadre che scenderanno in campo. Insomma, tutto bello indirizzato.

Il pronostico

Magari, visto che il Gil Vicente è comunque la squadra che occupa il quinto posto in classifica, il Porto una rete la potrebbe prendere. Ma in ogni caso, vista la quota della vittoria interna, non pensiamo serva aggiungere altro.

Le probabili formazioni di Porto-Gil Vicente

PORTO (4-3-3): Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Mora; Pepé, Samu, Gul.

GIL VICENTE (4-2-3-1): Figueira; Ze Carlos, Buantu, Elimbi, Konan; Z Carlos, S Garcia; Murilo, Esteves, T Toure; Varela.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1