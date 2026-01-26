Pronostico Girona-Getafe: la quarta di fila sistema tutto

Girona-Getafe è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Tre vittorie di fila, quattro nelle ultime cinque partite. Il Girona, dopo un avvio di campionato molto complicato, con questo filotto di affermazioni si è allontanato dalla zona rossa della classifica della Liga. Sono tre i punti di vantaggio proprio sul Getafe che al momento occupa il terz’ultimo posto, quello che vorrebbe dire retrocessione.

Evidente che altri tre punti permetterebbero di volare via e di prendersi, a differenza di quanto successo negli ultimi due anni, una salvezza tranquilla. Un compito che non pare così difficile per i padroni di casa che vivono, come detto, il miglior momento del loro campionato. Una cosa che non si vedeva da tantissimo tempo. L’ultima vittoria del Getafe in campionato risale allo scorso mese di novembre contro l’Elche. Una vita calcistica fa. E infatti la squadra ospite si è pure rinforzata sul mercato – ha preso Satriano dal Lione in attacco, una vecchia conoscenza del calcio italiano – ma ancora non è che sia riuscita a dare una svolta alla propria annata. E a dire il vero non sembra nemmeno essere arrivato il momento di farlo. Il problema serio è che in queste settimane il Girona è la squadra più in forma di tutto il campionato spagnolo e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Quindi parliamo di una squadra che vuole mettere definitivamente da parte le paure di una retrocessione.

Il Girona è una delle squadre che ha quasi sempre fatto gol nel primo tempo. Diciotto delle ultime venti partite si sono sbloccate nei primi 45′ e inoltre, non contando le prime tre della graduatoria, i padroni di casa sono quelli che hanno vinto il maggior numero di primi tempi in questa annata. Un segnale di come il match si possa sbloccare subito.

Come vedere Girona-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Girona-Getafe, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

La vittoria del Girona è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.30 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

I dati ci dicono che il Girona la potrebbe sbloccare nei primi 45′ e così dovrebbe essere. La vittoria finale dei padroni di casa ci pare scontata.

Le probabili formazioni di Girona-Getafe

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Rico; Munoz, Arambarri, Milla, Martin; Satriano, Liso.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1