Pronostico Club Brugge-Marsiglia: a De Zerbi va bene così

Club Brugge-Marsiglia è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due precedenti soli esistono tra queste due squadre. Era un altro Marsiglia, visto che parliamo della stagione 92-93. In entrambe le occasioni i francesi hanno avuto la meglio. E hanno poi conquistato la coppa. I padroni di casa puntano alla seconda vittoria consecutiva in casa contro una squadra francese dopo aver battuto il Monaco. Diciamo che è un match, questo, aperto a qualsiasi tipo di risultato.

Il Marsiglia gioca su un campo difficile, sul quale molte squadre sono cadute. Ma sa benissimo che deve fare per forza risultato per rimanere almeno dentro i playoff. La squadra di De Zerbi, dopo la legnata contro il Liverpool della scorsa settimana, si è rifatta in campionato, rilanciando le proprie ambizioni. E sa pure bene che un pareggio alla fine potrebbe bastare. Nelle caratteristiche dell’allenatore, mettiamolo in chiaro, non ci sono però queste partite da gestire. Il Marsiglia farà la sua e, come detto prima, potrebbe davvero finire in qualsiasi modo.

Visti però i numeri che accompagnano queste due formazioni, ce la sentiamo di sbilanciarci, in almeno un pronostico. E quello che vi diciamo sotto, nel nostro rendiconto finale.

Come vedere Club Brugge-Marsiglia in diretta tv e in streaming