Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuori

Benfica-Real Madrid è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Al Real Madrid ogni partita conta e ha un valore enorme. Lo sa bene Arbeloa, subito risucchiato dentro una contestazione dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re, e subito pronto a rimettere le cose a posto. E poi, contro Mourinho, tutti vogliono vincere.
Non è riuscito nel proprio intento lo Special One. Non è riuscito a dare al Benfica la possibilità di giocarsi nemmeno i playoff. Sì, perché semmai dovesse anche arrivare una vittoria in questo match – e ci pare un compito abbastanza difficile e complicato – servirebbero una serie di incastri nei risultati per venirne fuori. E no, non è possibile (dopo la gara fatta a Torino contro la Juventus, praticamente quasi sempre in balia dei bianconeri) pensare ad un Benfica che possa mettere in difficoltà un Madrid che sta bene soprattutto mentalmente visto che pure in campionato ha rimesso le cose a posto, rifacendosi sotto al Barcellona. Sarà sicuramente una bella sfida, anche ricca di gol e di emozioni e su questo non abbiamo dubbi, ma la vittoria finale è sicuramente una cosa ospite.
Come vedere Benfica-Real Madrid in diretta tv e in streaming
La sfida Benfica-Real Madrid è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
La vittoria del Real Madrid è quotata 1.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Real Madrid vincente e quota davvero altissima per questa partita. Sì, magari il Benfica potrebbe pure trovare la via della rete, ma possibilità che questo match possa non dare le certezze che abbiamo ci pare utopistico. Insomma, il verdetto è scritto.
Le probabili formazioni di Benfica-Real Madrid
BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.