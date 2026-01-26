Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuori

Benfica-Real Madrid è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Al Real Madrid ogni partita conta e ha un valore enorme. Lo sa bene Arbeloa, subito risucchiato dentro una contestazione dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re, e subito pronto a rimettere le cose a posto. E poi, contro Mourinho, tutti vogliono vincere.

Non è riuscito nel proprio intento lo Special One. Non è riuscito a dare al Benfica la possibilità di giocarsi nemmeno i playoff. Sì, perché semmai dovesse anche arrivare una vittoria in questo match – e ci pare un compito abbastanza difficile e complicato – servirebbero una serie di incastri nei risultati per venirne fuori. E no, non è possibile (dopo la gara fatta a Torino contro la Juventus, praticamente quasi sempre in balia dei bianconeri) pensare ad un Benfica che possa mettere in difficoltà un Madrid che sta bene soprattutto mentalmente visto che pure in campionato ha rimesso le cose a posto, rifacendosi sotto al Barcellona. Sarà sicuramente una bella sfida, anche ricca di gol e di emozioni e su questo non abbiamo dubbi, ma la vittoria finale è sicuramente una cosa ospite.

Come vedere Benfica-Real Madrid in diretta tv e in streaming