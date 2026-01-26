Pronostico Athletic Bilbao-Sporting CP: ultimo colpo per i playoff

Athletic Bilbao-Sporting CP è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il fatto che l’Athletic Bilbao, dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta, ci abbia rimesso le penne contro il Siviglia nella Liga, dimostra come i baschi abbiano pensato soprattutto alla gara di Champions League in programma martedì sera.

Sì, perché dopo la bella vittoria a Bergamo, i biancorossi hanno la possibilità, battendo uno Sporting già sicuro di essere dentro i playoff e con pochissime possibilità di entrare tra le prime otto, di prendersi una posto nella fase a eliminazione diretta. La bella affermazione della scorsa settimana è evidente come abbia cambiato tutte le carte in tavola. Una grossa vittoria, una di quelle che possono fare la differenza nel corso della stagione. Una iniezione di fiducia non trascurabile. Poi, c’è da dire, che il catino del San Mames ha sempre spinto il Bilbao nel corso degli ultimi anni. Ci sono quindi tutti i presupposti per vedere un’altra vittoria del Bilbao, una di quelle che aprono scenari importanti anche in vista del futuro perché sappiamo benissimo poi, dopo il sorteggio, quanto sia complicato andare a vincere su un campo del genere. Lo sanno tutti questo.

Per quanto riguarda questa partita, insomma, abbiamo pochi dubbi. Perché lo Sporting, come detto, sa già di essere ai playoff e nonostante vorrebbe, tra le altre cose, riuscire a prendersi un piazzamento migliore, non ci riuscirà.

Come vedere Athletic Bilbao-Sporting CP in diretta tv e in streaming