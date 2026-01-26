Pronostico Arsenal-Kairat Almaty: si chiude a punteggio pieno

Arsenal-Kairat Almaty è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta in campionato contro il Manchester United, la seconda della stagione, è un passo falso che ci può stare. L’Arsenal, già qualificato alla fase a eliminazione diretta di questa Champions League, sa benissimo, inoltre, di non poter perdere di nuovo. Perché poi le cose si potrebbero complicare mentalmente. Meglio riprendere a fare quello che fino al momento è riuscito meglio, vale a dire conquistare i tre punti.

Nessuna squadra ha vinto tutte le otto partite della prima fase. E magari, i Gunners di Arteta, visto che l’impegno è abbastanza agevole sulla carta, si potrebbe pure fregiare di questo record nella tarda serata di mercoledì dopo il match contro il Kairat Almaty. Inoltre, in tutte le sette fare che i londinesi hanno disputato fino a questo momento, hanno sempre aperto le marcature delle proprie partite. Un dominio assoluto. Una serie perfetta che, evidentemente, nessuna ha intenzione di interrompere perché rimarrà ovviamente negli annali di questa manifestazione. Occhio anche alla rete di Martinelli, che ha segnato in tutte le ultime tre partite casalinghe dell’Arsenal in questa competizione e che dovrebbe, a differenza di quanto successo nella sfida di Milano della scorsa settimana, ritrovare una maglia da titolare. Il brasiliano vuole raggiungere questo record personale e quindi Arteta gli potrebbe dare la possibilità.

Come vedere Arsenal-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming