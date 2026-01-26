Pronostico Arsenal-Kairat Almaty: si chiude a punteggio pieno

Arsenal-Kairat Almaty è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La sconfitta in campionato contro il Manchester United, la seconda della stagione, è un passo falso che ci può stare. L’Arsenal, già qualificato alla fase a eliminazione diretta di questa Champions League, sa benissimo, inoltre, di non poter perdere di nuovo. Perché poi le cose si potrebbero complicare mentalmente. Meglio riprendere a fare quello che fino al momento è riuscito meglio, vale a dire conquistare i tre punti.
Nessuna squadra ha vinto tutte le otto partite della prima fase. E magari, i Gunners di Arteta, visto che l’impegno è abbastanza agevole sulla carta, si potrebbe pure fregiare di questo record nella tarda serata di mercoledì dopo il match contro il Kairat Almaty. Inoltre, in tutte le sette fare che i londinesi hanno disputato fino a questo momento, hanno sempre aperto le marcature delle proprie partite. Un dominio assoluto. Una serie perfetta che, evidentemente, nessuna ha intenzione di interrompere perché rimarrà ovviamente negli annali di questa manifestazione. Occhio anche alla rete di Martinelli, che ha segnato in tutte le ultime tre partite casalinghe dell’Arsenal in questa competizione e che dovrebbe, a differenza di quanto successo nella sfida di Milano della scorsa settimana, ritrovare una maglia da titolare. Il brasiliano vuole raggiungere questo record personale e quindi Arteta gli potrebbe dare la possibilità.
Come vedere Arsenal-Kairat Almaty in diretta tv e in streaming
La sfida Arsenal-Kairat Almaty è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.03 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Non ci siamo soffertami su quello che potrebbe fare il Kairat perché oggettivamente può fare davvero poco. Una gara che i Gunners vinceranno senza problemi e che sbloccheranno nel primo tempo. E, come detto prima, occhio pure alla rete di Martinelli, che ci pare possa arrivare senza problemi.
Le probabili formazioni di Arsenal-Kairat Almaty
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odeggard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado; Glazer, Kasabulat; Mytasnkiy, Jorginho, Gromiko; Edmilson Santos.