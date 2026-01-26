Pronostici Verona-Udinese: marcatore e tiri in porta

Verona-Udinese, i pronostici dell’incontro: dal possibile marcatore al ventaglio tiratori da prendere in considerazione

Orfano di Giovane trasferitosi al Napoli, l’Hellas cerca punti pesanti in ottica salvezza sfidando l’Udinese al “Bentegodi” in un match che potrà dire molto sulle velleità di salvezza degli scaligeri. In piena zona retrocessione, Orban e compagni sono chiamati ad una partita importante sotto tanti punti di vista: i margini di errore sono ormai ridotti al minimo.

Al cospetto di una squadra che si trastulla tranquilla a metà classifica, i gialloblu dovrebbero avere un approccio veemente per provare ad incanalare sin da subito la contesa lungo binari favorevoli. Un nome su tutti: Victor Orban. L’attaccante nigeriano ha già segnato sei reti e vuole aggiornare il suo score.

Contro una difesa sbadata quando è in giornata no, il bomber dell’Hellas può pensare seriamente al bersaglio grosso: in ottica quasi ammonito con sostituto si tratta di un’opzione da cogliere al balzo anche perché Orban ha trovato la porta avversaria in ben venti occasioni (su 56 tentativi).

Verona-Udinese, i pronostici del match: tre tiratori da caldeggiare

Detto di Orban, il ventaglio tiratori si preannuncia comunque intrigante. A cominciare da Sarr che molto verosimilmente avrà molto spazio d’azione da coprire: giocando più a ridosso dell’area di rigore avversaria, non è affatto escluso che riesca ad inquadrare lo specchio di porta avversario con più regolarità.

Con sette conclusioni indirizzate verso la porta avversaria – a fronte di diciotto tentativi – Ekkelenkamp è il quarto calciatore più “preciso” tra le file dei friulani. In grado di accendersi da un momento all’altro, il “giustiziere” del Napoli ha tutte le carte in regola per impensierire almeno una volta Perilli: anche per un discorso quote, la sua candidatura è da prendere in considerazione.

Orban marcatore plus; Sarr ed Ekkelenkamp Over 0,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 8,24 su Goldbet.