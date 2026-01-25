Pronostico Sassuolo-Cremonese: il gol è assicurato

Sassuolo-Cremonese è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si sono quasi subito tirate fuori dal mucchio che spera nella salvezza Sassuolo e Cremonese. Due squadre che hanno fatto molto più del previsto e che adesso cercano l’ultimo allungo, quello decisivo, per iniziare di già a programmare la prossima stagione. Sì, proprio così. Non crediamo ci siano possibilità di essere risucchiate dietro.

Il Sassuolo ha recuperato Mimmo Berardi, intanto. L’elemento migliore della rosa anche se non crediamo scenderà in campo dal primo minuto. La Cremonese spera nei gol di Vardy: alla fine è sempre questione di attaccanti come sappiamo. E in base anche al risultato dell’andata (3-2 per i lombardi) ci pare sia abbastanza evidente che, pure questo match, possa regalare almeno un paio di gol, almeno uno per squadra.

Nelle ultime otto partite casalinghe giocate in campionato, d’altronde, il Sassuolo ha sempre preso gol. Un dato che deve essere per ovvi motivi sottolineato se si vuole analizzare nel migliore dei modi questa partita. E la Cremonese, che davanti ha dei giocatori importanti – non solo Vardy ma pure Bonazzoli e Sanabria – ha le carte in regola per riuscire a bucare la difesa neroverde. E alla fine se tutti fossero felici con un pareggio? Noi di certo no ci stupiremmo.

Come vedere Sassuolo-Cremonese in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Cremonese, in programma domenica alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Gol e divertimento, anche perché la classifica lo permette. Una gara da almeno una rete per squadra e con il pareggio che potrebbe accontentare tutti. A piccoli passi verso la salvezza.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Cremonese

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Moro, Laurienté.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1