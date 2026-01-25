Pronostico Juventus-Napoli, l’ex sogna la rivincita: tutto capovolto rispetto all’andata

Juventus-Napoli è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quello dell’Allianz Stadium è il primo dei due big match domenicali che coinvolgono quattro delle prime cinque dell’attuale classifica. La sfida che vedrà opposte Juventus e Napoli è indubbiamente la più attesa, con il maggiore appeal, sebbene i bianconeri stazionino attualmente fuori dalla zona Champions League – quinti a -3 dalla Roma quarta, che nel posticipo serale affronterà il Milan secondo – e gli azzurri abbiano perso parecchio terreno nei confronti dell’Inter capolista, che nell’anticipo del venerdì, distruggendo 6-2 il Pisa, ha approfittato di questi scontri incrociati per volare a +6 sui “cugini” rossoneri e addirittura a +9 sui campioni in carica.

Il Napoli, pur essendo imbattuto da nove partite tra le varie competizioni, rischia di veder sfumare i suoi obiettivi stagionali a causa di qualche pareggio di troppo. In Champions League, martedì scorso, i partenopei si sono fatti raggiungere dal Copenaghen (1-1) e sono scivolati fuori dalle prime 24 della maxiclassifica della League Phase.

Ciò significa che nella prossima settimana saranno praticamente costretti a battere il Chelsea al “Maradona” per poter proseguire l’avventura nella coppa dalle grandi orecchie. In campionato, invece, la squadra di Antonio Conte è reduce dal successo striminzito con il Sassuolo (1-0), il primo dopo tre nulla di fatto consecutivi (pesano terribilmente i pareggi casalinghi con due formazioni in lotta per non retrocedere come Verona e Parma, capaci di evitare la sconfitta al “Maradona”). Il Napoli, anche a causa di un’infermeria che non accenna a svuotarsi e ad un mercato che non decolla – a parte quello in uscita, tenendo conto che in settimana sono andati via sia Lucca che Lang, due acquisti estivi ormai ai margini del progetto contiano – sembra aver smarrito la brillantezza di un mese fa. E adesso deve guardarsi le spalle, perché di questo passo anche il posto Champions potrebbe non essere più garantito.

Da novembre solo due ko per Spalletti

Una delle squadre che minacciano il terzo posto del Napoli è proprio la Juventus dell’ex Luciano Spalletti. L’allenatore toscano, dallo scorso novembre a Torino, sogna la rivincita contro la sua vecchia squadra, unica insieme al Cagliari a batterlo da quando siede sulla panchina bianconera (a dicembre il match d’andata finì 2-1 per gli azzurri). Il secondo ko dell’era Spalletti è arrivato una settimana fa in Sardegna, al termine di una partita stradominata dalla Signora. Alla quale è mancato solo il gol: i rossoblù, segnando sull’unico tiro in porta, hanno portato a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza.

La Juventus si è poi rifatta in Champions League, tornando subito a vincere: mercoledì allo Stadium il Benfica di Mourinho si è dovuto inchinare di fronte ad una Juve cinica e solida, che nel secondo tempo ha chiuso i conti con Thuram e McKennie (2-0), blindando un pass per gli spareggi di accesso agli ottavi. Spalletti, in barba al turnover, potrebbe schierare una formazione molto simile nella gara con il Napoli, ma molto dipenderà dalle condizioni di McKennie: lo statunitense ha lavorato a parte dopo il Benfica e saranno decisivi gli ultimi allenamenti per capire se potrà partire titolare o meno. Conceiçao, invece, prenderà il posto dell’infortunato Miretti. Dall’altro lato, Conte a Torino non avrà né Rrahmani né Politano. In difesa giocheranno Buongiorno e Beukema, mentre sulla trequarti il tecnico darà spazio al giovane Vergara. Dubbi sulla convocazione di Giovane, appena arrivato dal Verona.

Come vedere Juventus-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Napoli è in programma domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Juventus-Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Napoli negli ultimi anni è diventato una sorta di tabù per la Juventus, che contro gli azzurri ha vinto solo una delle ultime 9 sfide (e non ci riesce dal 2023). Viste le difficoltà dei partenopei, che si presentano a Torino con una formazione rimaneggiata, questo sembra il momento propizio per mettere fine all’andazzo: alte le possibilità di un risultato positivo da parte dei bianconeri allo Stadium, dove peraltro non perdono da ben 14 match. Si profila in ogni caso una gara molto equilibrata, in cui potrebbero però non vedersi troppi gol: la Juve crea ma fatica dal punto di vista realizzativo e contro un Napoli che, al netto delle assenze, si difende bene non ci aspettiamo un elevato numero di marcature.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1