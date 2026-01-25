Pronostico Barcellona-Real Oviedo: la riscossa è immediata

Barcellona-Real Oviedo è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

La prima riscossa, dopo la sconfitta dello scorso weekend contro la Real Sociedad, è arrivata in Champions League, anche se con moltissima fatica sul campo dello Slavia Praga. Ma era importante per il Barcellona riuscire a vincere e rimanere tra le prime otto della classifica generale.

Adesso però è arrivato il momento anche di dare una risposta in campionato. Soprattutto perché la classifica, dopo la legnata sul campo dei baschi, si è accorciata pure in maniera molto importante. Detto questo, è evidente che contro un Real Oviedo ultimo in classifica, con la peggiore difesa del campionato e con il peggior attacco del campionato, per i catalani problemi non ce ne dovrebbero essere e non ce ne saranno.

C’è un dato incredibile che fa capire la potenza del Barcellona. Un diesel, praticamente: nei secondi tempi di questa Liga infatti la truppa di Flick ha segnato sedici gol e non ne ha mai incassato nessuno. Vabbè che questa volta, visto il valore degli ospiti, non servirà dare un’accelerata nella seconda parte – la gara secondo noi sarà indirizzata già nel primo tempo – ma se l’Oviedo non dovesse segnare nei primi 45′ non lo farà nella seconda parte. E no, non lo farà mai.

Come vedere Barcellona-Real Oviedo in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Real Oviedo, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15.

Il pronostico

Lo sappiamo che il Barcellona prende spesso gol anche contro squadre che sulla carta non lo dovrebbero fare, ma stavolta i catalani dovrebbero riuscire a vincere questa partita, segnando almeno tre gol, e non subendone nemmeno uno.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Oviedo

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Alhassane; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0