Pronostico Atalanta-Parma: Palladino non molla il Como

Atalanta-Parma è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo il pareggio di Pisa e la sconfitta subita in rimonta in Champions League contro il Bilbao, questa è l’occasione buona per l’Atalanta di Palladino, che ha dato subito un passo diverso alla sua squadra, di tornare a vincere e rilanciare le ambizioni europee per la prossima stagione. Anche perché il Como, altrimenti, scappa proprio.

Ovviamente sono favorito i nerazzurri di casa. Che ritrovano Lookman dopo la Coppa d’Africa e che hanno pure in Scamacca quel bomber che sta trovando con una certa continuità la via della rete. Davanti, la Dea, ha un reparto da prima della classe e Palladino lo vuole sfruttare fino all’ultimo momento utile, senza dimenticare nemmeno Giacomo Raspadori. E il Parma? Cuesta ha una squadra che a molti non sembra all’altezza della Serie A. Mancano degli elementi forti in alcuni reparti fondamentali, ma nonostante questo sta riuscendo a tenerla fuori dalla zona rossa della classifica. Merito di un allenatore che si è subito calato nella parte e che ha stravolto un po’ le proprie idee nel momento in cui ha capito che lo doveva fare per forza. Sarà una gara decisamente diversa da quella del Tardini – finita uno a uno – perché in panchina non c’è Juric (cacciato dopo una serie negativa) e perché in casa i bergamaschi hanno già vinto delle partite importanti. Insomma, questo match di domenica pomeriggio tra tutti quelli della A di questo weekend ci pare quello più indirizzato.

Come vedere Atalanta-Parma in diretta tv e in streaming

Atalanta-Parma, in programma domenica alle 15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

La classica sfida nella quale la Dea può dilagare senza problemi. Una sfida indirizzata e che si potrebbe pure sbloccare nei primi 45 minuti di gioco.

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0