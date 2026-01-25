Pronostico Alaves-Betis: il quinto posto è al sicuro

Alaves-Betis è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite e una classifica davvero preoccupante, al momento, per l’Alaves. Una squadra che lotterà fino alla fine per la salvezza e che affronta un Betis candidato ad un posto europeo e che ha la possibilità, in caso di vittoria, di prendersi addirittura il quinto posto e superare l’Espanyol.

Le motivazioni non mancano né da un lato né dall’altro, c’è da dirlo. Il fattore stanchezza – gli andalusi hanno giocato in settimana contro il PAOK e hanno pure perso – è da tenere in considerazione. Ma c’è anche da tenere in considerazione un altro fattore, quello delle qualità tecniche che vuoi o non vuoi, e lo sappiamo benissimo, pendono decisamente dalla parte della formazione ospite di Mauricio Pellegrini. Una squadra che ha dei calciatori che in qualsiasi momento possono decidere la partita. E poi c’è anche il cammino esterno degli ospiti che indica una cosa importante: nel corso dell’annata sono solamente arrivate due sconfitte per i biancoverdi quando hanno giocato lontani dalle mura amiche. Sì, sono recenti è vero, ma questa squadra ha la tempra giusta per riuscire a dire la propria in questa partita. E chissà, anche vincere esternamente e volare al quinto posto in classifica. Crediamo possa finire in questo modo.

Come vedere Alaves-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Betis, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Ci piace il colpo esterno per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. L’occasione è troppo ghiotta per il Betis che se la potrebbe prendere e recuperare un posto importante nella classifica della Liga.

Le probabili formazioni di Alaves-Betis

ALAVES (4-1-4-1): Sivera: Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Vicente, Ibanez, Guridi, Alena; Boye.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodriguez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1