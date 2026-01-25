Pronostico Al Nassr-Al-Taawon: Ronaldo non vuole mollare

Al Nassr-Al-Taawon è una partita valida per la diciassettesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

C’è stato un periodo con tre sconfitte di fila che hanno allontanato l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo dalla testa della classifica del campionato saudita. Una vetta adesso saldamente in mano all’Al Hilal di Simone Inzaghi. E c’è da dirlo adesso: difficilmente questa squadra la mollerà da qui alla fine del campionato.

Ma sappiamo benissimo che uno come CR7 non vuole mai mollare. Intanto il portoghese ha come obiettivo quello di prendersi i mille gol in carriera – e quindi vuole segnare per avvicinarsi – e poi il campionato è ancora lungo e adesso c’è da riprendersi, pure, il posto in classifica che vale una qualificazione alla prossima Champions League asiatica. Non sarà semplice, perché gli ospiti sono quinti – una posizione indietro all’Al Nassr – e hanno pure due punti in meno. Quindi il sogno sarebbe il colpaccio esterno con annesso superamento in classifica. No, è complicato.

L’Al Nassr ha dimenticato i problemi, o almeno così pare, perché ne ha vinte due di fila e quindi sa benissimo di non poter sbagliare di nuovo. E poi, nell’ultimo confronto, è arrivato un cinque a zero per i gialloneri senza nessuna storia. Adesso, anche se le cose sono leggermente cambiate, crediamo che il finale possa essere diverso nella forma, ma non nella sostanza.

Come vedere Al Nassr-Al-Taawon in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al-Taawon in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Nassr è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria dei padroni di casa non è in discussione dentro un match che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al-Taawon

AL NASSR (4-4-2): Bento; Al Ghannam, Simakan, Martinez, Al Nasser; Coman, Angelo, Brozovic, Ghareeb; Joao Felix, Ronaldo.

AL-TAAWON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Sembene, Al Dossari, Al Alaeli; Hugo, Al Mahdiuoi, Fulgini; Zambrano, Martinez, Al Kuwaykibi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1