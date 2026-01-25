Pronostico Al Ittihad-Al Okhdood: riprende la corsa?

Al Ittihad-Al Okhdood è una partita valida per la diciassettesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La squadra che ha maggiormente stupito al contrario nel corso di questa stagione. L‘Al Ittihad cerca punti per cercare di rientrare nelle zone “coppe” del campionato saudita, contro una squadra penultima in classifica, che ha collezionato solamente nove punti in questa annata, e che ha grosse possibilità di retrocedere. Parliamo dell’Al Okhdood, una delle poche che non ha preso calciatori così importanti dai campionati europei.

Le due sconfitte di fila arrivate in questo 2026, hanno praticamente distrutto, pure in maniera abbastanza veloce, quello che l’Al Ittihad stava cercando di ricostruire. Come succede in tutti i campionati senza trovare la continuità giusta, non si va da nessuna parte. E Benzema e compagni proprio questo non sono riusciti a fare: dare una seria sterzata alla propria stagione collezionando qualcosa di buono. No, non c’è stato proprio niente fare.

Ma contro il club che ha l’attacco peggiore del campionato – tredici gol fatti fino al momento – ci sono pochi dubbi sul fatto che i gialloneri di casa porteranno il risultato tutto dalla propria parte. E potrebbe anche essere l’inizio, o almeno si spera per loro, di una seconda parte di stagione completamente diversa dalla prima. Che magari potrebbe pure permettere, come detto prima, di trovare nuovamente dei posti per le prossime coppe asiatiche. Sarebbe il minimo vista la qualità di questa squadra.

Come vedere Al Ittihad-Al Okhdood in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al-Taawon in programma lunedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell Al Ittihad è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.75su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La combo con il NO GOL, visti i numeri offensivi della truppa ospite, è probabilmente la più stimolante. In ogni caso si potrebbe andare sul sicuro inserendo la “doppia” con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Al Ittihad-Al Okhdood

AL ITTIHAD (4-4-2): Al Absi; Al Shanqiti, Pereira, Fabinho, Kadesh; Aouar, Doumbia, Kante, Mitaj; Benzema, Diaby.

AL OKHDOOD (5-4-1): Portugal; Abu Abd, Al Rubaie, Gul, Gunter, Ince; Bassogog, Pedroza, Petros, Al Hatila; Al Abbas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0