Pronostici Roma-Milan: marcatore e tiri in porta

Roma-Milan, dal marcatore ai tiratori: le scelte in chiave player building, tutti i dettagli

Per provare a non far scappare l’Inter in vetta alla classifica, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato ad ottenere il bottino pieno su un campo complicatissimo come l’Olimpico. Ad ospitare i rossoneri, infatti, sarà una Roma rivitalizzata dagli innesti di mercato che intende blindare il quarto posto respingendo gli assalti del Como.

A riposo in Europa League, Malen è pronto a riprendersi un attacco che grazie alle sue giocate ha acquisito quel quid in più in termini di creatività, imprevedibilità e tecnica.

Beneficiando dei movimenti dell’ex Aston Villa, anche Paulo Dybala ha fatto lievitare il suo indice di pericolosità contro il Torino, match nel quale Malen ha sfiorato il gol in ben tre occasioni: l’opzione quasi marcatore plus è troppo invitante per non essere colta al balzo.

Roma-Milan, non solo Malen: le dritte sui possibili tiratori della gara

Con la Roma che dovrebbe tenere alto il proprio baricentro come da consuete indicazioni di Gasperini, la qualità degli uomini di gamba di Allegri potrebbe rappresentare un fattore non banale. Parlando di sgroppate, il riferimento ad Adrien Rabiot è fulmineo: un suo tiro in porta è da mettere in preventivo anche per le importanti qualità nello stacco di testa.

Chiamato a riscattare le ultime prove poco appariscenti, Christian Pulisic è poi il prescelto per la quota Over 1,5 tiri in porta plus: lo statunitense sa come fare la differenza in questo genere di partite. Sull’altro versante, nel caso in cui dovesse partire titolare, l’Over 0,5 tiro in porta di Soulé è assolutamente da caldeggiare.

Malen marcatore plus; Pulisic Over 1,5 tiri in porta plus, Rabiot e Soulé Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 14,49 su Goldbet.