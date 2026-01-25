I pronostici di domenica 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 25 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

Sarà una domenica di Serie A molto importante in cima alla classifica, con in programma non uno bensì due scontri diretti che mettono in palio punti pesanti in zona Champions League. Alle 18:00 si parte con la sfida tra Juventus e Napoli con gli ex Spalletti e Conte pronti a sfidarsi, mentre alle 20:45 la Roma di Gasperini rinforzata dall’arrivo di Malen in attacco se la vedrà con il Milan di Allegri.

In Premier League l’Arsenal dominatore assoluto della League Phase di Champions League intende chiudere i conti al più presto anche in Premier Leaguer: dopo il sorprendente pareggio dello scorso turno la vittoria sul pur rigenerato Manchester United appare altamente probabile.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola appuntamenti interni per Atletico Madrid e Barcellona che non dovrebbero avere problemi rispettivamente contro Maiorca e Oviedo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 1-2 in Roma-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

JUVENTUS O PAREGGIO (in Juventus-Napoli, Serie A, ore 18:00)

(in Juventus-Napoli, ore 18:00) ARSENAL (in Arsenal-Manchester United, Premier League, ore 17:30)

(in Arsenal-Manchester United, ore 17:30) ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Maiorca, Liga, ore 14:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Utrecht-Sparta Rotterdam , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Barcellona-Oviedo , Liga, ore 16:15

, Liga, ore 16:15 Feyenoord-Heracles, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Aston Villa , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Genoa-Bologna , Serie A, ore 15:00

, Serie A, ore 15:00 Gladbach-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Metz-Lione, Ligue 1, ore 17:15