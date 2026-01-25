I pronostici di domenica 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

di

I pronostici di domenica 25 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

Sarà una domenica di Serie A molto importante in cima alla classifica, con in programma non uno bensì due scontri diretti che mettono in palio punti pesanti in zona Champions League. Alle 18:00 si parte con la sfida tra Juventus e Napoli con gli ex Spalletti e Conte pronti a sfidarsi, mentre alle 20:45 la Roma di Gasperini rinforzata dall’arrivo di Malen in attacco se la vedrà con il Milan di Allegri.

I pronostici di domenica 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In Premier League l’Arsenal dominatore assoluto della League Phase di Champions League intende chiudere i conti al più presto anche in Premier Leaguer: dopo il sorprendente pareggio dello scorso turno la vittoria sul pur rigenerato Manchester United appare altamente probabile.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola appuntamenti interni per Atletico Madrid e Barcellona che non dovrebbero avere problemi rispettivamente contro Maiorca e Oviedo.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 1-3 + MULTIGOL OSPITE 1-2 in Roma-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

  • JUVENTUS O PAREGGIO (in Juventus-Napoli, Serie A, ore 18:00)
  • ARSENAL (in Arsenal-Manchester United, Premier League, ore 17:30)
  • ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Maiorca, Liga, ore 14:00)
Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
  • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Utrecht-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 16:45
  • Barcellona-Oviedo, Liga, ore 16:15
  • Feyenoord-Heracles, Eredivisie, ore 16:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Newcastle-Aston Villa, Premier League, ore 15:00
  • Genoa-Bologna, Serie A, ore 15:00
  • Gladbach-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30
Comparazione quota totale (gol + over): 11.29 GOLDBET ; 11.73 SPORTBET; 11.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

2 + GOL in Metz-Lione, Ligue 1, ore 17:15

 

Gestione cookie