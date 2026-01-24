Pronostico Villarreal-Real Madrid: di nuovo in testa alla classifica

Villarreal-Real Madrid è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Dopo la clamorosa delusione, al debutto, in Coppa del Re, Arbeloa ha rimesso le cose a posto vincendo in campionato e distruggendo, in Champions League, il malcapitato Monaco. E siccome, adesso, grazie anche alla sconfitta nel turno precedente lo svantaggio rispetto al Barcellona è di solo un punto, è evidente che è il momento di continuare a vincere, pure su un campo difficile come quello del Villarreal.

Incredibile quello che stanno facendo i padroni di casa di Marcelino: in Champions non hanno mai vinto mentre in campionato sono al terzo posto in classifica. Chissà che cosa scatta nella testa dei giocatori. In ogni caso, fino ad oggi, il sottomarino giallo è stata la squadra che ha sorpreso di più in questa annata. E alla fine, visti i punti che ha messo in cassaforte, potrebbe pure riprendersi una qualificazione alla massima competizione europea.

Il compito del Real non è agevole, e lo sappiamo. Ma pensare che Mbappé e soci, sentendo la possibilità di rimanere vicini alla vetta (e andare in testa almeno per una notte mettendo pressione al Barcellona impegnato domenica), non vincano questa partita, mettendo in campo quel qualcosa in più che hanno, ci pare difficile. Arbeloa il momento critico lo ha già superato (le due vittorie arrivate sono state davvero importanti) e punta a trovare quella che sarebbe la terza vittoria nelle ultime quattro trasferta su questo campo. Ci riuscirà.

Come vedere Villarreal-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Real Madrid, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il pareggio, per quello che vi abbiamo raccontato in precedenza, ci pare il risultato più probabile. Occhio pure alla possibilità di vedere una partita con almeno un gol per squadra. Ci pare questa la cosa più sicura.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Madrid

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Perez, Mikautadze.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Guler, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3