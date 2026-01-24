Pronostico Siviglia-Athletic Bilbao: tutti felici muovendo la classifica

Siviglia-Athletic Bilbao è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Cinque partite senza vittorie hanno nuovamente complicato il cammino del Siviglia in questa Liga. La squadra di Almeyda sembrava essersi tirata fuori da una situazione di classifica complessa, ma invece non c’è niente da fare. Agli andalusi, ogni anni, a quanto pare piace rischiare.

Galvanizzato dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Atalanta in Champions League che permette di guardare alla qualificazione, l’Athletic Bilbao probabilmente avrà la testa all’ultimo match del gironi unico della massima competizione europea. Giocare uno spareggio non sarebbe male, anche perché quella partita da dentro o fuori è molto spesso poco indirizzata. C’è la possibilità pure di trovarsi agli ottavi di finale. Quindi per un fine settimana i pensieri saranno altrove. Anche se pensare ad una sconfitta, visti i numeri che accompagnano i baschi su questo campo, non ci pare del tutto credibile.

L’Athletic, infatti, è imbattuto negli ultimi cinque scontri diretti giocati e ha perso solamente una delle ultime sei trasferte sul campo del Siviglia: 3 vittorie e due pareggi. Insomma, è un campo amico per gli uomini di Valverde. E il pareggio, alla fine dei conti, e vedendo soprattutto come ci arrivano i padroni di casa a questa partita, potrebbe essere un risultato favorevole a tutti.

La sfida Siviglia-Athletic Bilbao, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pareggio è quotato 3.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Il pareggio, per quello che vi abbiamo raccontato in precedenza, ci pare il risultato più probabile. Occhio pure alla possibilità di vedere una partita con almeno un gol per squadra. Ci pare questa la cosa più sicura.

SIVIGLIA (3-5-2): Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas; Sanchez, Agoume, Suazo, Sow, Oso; Romero, Peque.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jaurigezar; Navarro, Sancet, N. Williams; Berenguer.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1