Pronostico Rayo Vallecano-Osasuna: riscossa e sorpasso

Riscossa e sorpasso. Il Rayo Vallecano si presenta a questa partita dopo aver inanellato in questo 2026 due sconfitte di fila, arrivate dopo una serie di due vittorie che avevano fatto iniziare alla grande l’anno nuovo. Ma per il primo pareggio ci pare possa esserci ancora del tempo.

Pari punti in classifica, a quota 22: non tanto distanti dalla zona rossa della graduatoria, quindi parliamo di un match che mette in palio una cosa pesante. E il Rayo parte davanti all’Osasuna, e cercherà di sfruttare, e quindi di tenere aperta, la striscia di vittorie che ha in casa. Sono tre le affermazioni di fila contro questa formazione. Un bottino decisamente importante. E l’occasione è davvero ghiotta.

Anche perché l’Osasuna fuori – se non contiamo la Coppa del Re, manifestazione nella quale le vittorie sono arrivate solamente con squadre di categoria inferiore – non ne ha vinta nessuna in campionato. Ed è per questo che ci si ritrova a lottare fino all’ultimo per la salvezza. Prima o poi, vuoi o non vuoi, un colpo deve arrivare. Ma come detto prima per il pareggio non ci sembra nemmeno possa essere questo il momento. In poche parole, per chiudere il discorso, il Rayo Vallecano sabato pomeriggio festeggerà tre punti davvero dal peso specifico non indifferente.

Come vedere Rayo Vallecano-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Osasuna, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Rayo Vallecano è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.75 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Queste partite così importanti di solito si decidono grazie all’episodio. E quell’episodio – in un match da meno di tre reti complessive – lo dovrebbero trovare i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Osasuna

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Balliu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; A Garcia, Palazon, Martin; De Frutos.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0