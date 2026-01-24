Pronostico Newcastle-Aston Villa: in casa non sbagliano mai

Newcastle-Aston Villa è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Si affrontano due squadre in forma. Che nelle ultime sette partite hanno perso una sola volta. E che viaggiano con obiettivi simili. Da un lato il Newcastle con la voglia di tornare a lottare per la Champions, dall’altro l’Aston Villa che è dentro quella zona e sogna di rimanerci fino alla fine.

Ma c’è il fattore campo che come sappiamo potrebbe fare la differenza soprattutto andando ad analizzare quello che è il cammino interno dei bianconeri di Howe. Solamente una sconfitta in stagione contro il Manchester City, e ci può stare. E nemmeno in Champions hanno perso mai. Insomma, parliamo di una truppa che riesce a dare il meglio quando gioca davanti al pubblico amico e che in questo momento si ritrova anche in un ottimo stato di forma. Non basta? Solamente in due occasioni nelle ultime nove uscite il Newcastle ha perso contro squadre che erano nelle prime tre della classifica. Si trova, pure, uno spirito diverso per affrontare questo tipo di match.

Emery sta facendo un grandissimo lavoro sulla panchina del Villa. Lo sappiamo. Ma la sua non è una squadra costruita per stare così in alto e potrebbero anche andare in “apnea” i suoi giocatori. Rimanere così, per tutto il tempo, richiede un’enorme sforzo fisico ma soprattutto mentali al quale tutti i giocatori non sono abituati. E a lungo andare potrebbe fare la differenza.