Pronostico Fiorentina-Cagliari: imbattuti negli ultimi dieci precedenti

Fiorentina-Cagliari è una partita della ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina domenica scorsa ha omaggiato come meglio non poteva il suo presidente Rocco Commisso, venuto a mancare 24 ore prima della sfida con il Bologna. Nel capoluogo emiliano si è vista una delle migliori versioni stagionali della Viola, capace di mettere spalle al muro sin dal primo minuto la squadra del vecchio allenatore Italiano, chiudendo addirittura il primo tempo in vantaggio di due reti. Nella ripresa poi gli uomini di Paolo Vanoli hanno abbassato un po’ troppo i ritmi, incassando il gol del 2-1 a due minuti dalla fine: ai rossoblù però non è riuscita la rimonta e la Fiorentina ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo nonché la prima vittoria in trasferta. Non c’era mai riuscita finora in campionato.

Nel 2026 i gigliati sono ancora imbattuti: 8 punti nelle ultime quattro che hanno permesso a De Gea e compagni di uscire dalla zona retrocessione per la prima volta dopo diverse settimane.

La Viola sta indubbiamente meglio dal punto di vista atletico e Vanoli sembra aver trovato la formula giusta per far girare una squadra costruita per conquistare l’Europa che conta e che invece, dopo un girone d’andata horror, si è ritrovata a lottare per mantenere la categoria. Anche il mercato sta incidendo in positivo: dopo gli arrivi di Solomon e Brescianini, in settimana è toccato a Fabbian raggiungere Firenze: sì, guarda caso proprio il giocatore che domenica ha realizzato il 2-1 del Bologna (Sohm ha fatto il percorso inverso).

Una Fiorentina, insomma, che sta pian piano cambiando forma per provare a ritornare, nel più breve tempo possibile, in una zona di classifica più tranquilla e consona a quelle che erano le aspettative.

I nuovi subito a disposizione per Pisacane

Per questo motivo è fondamentale allungare la serie positiva nello scontro diretto con il Cagliari: i sardi sono reduci dall’inaspettato successo sulla Juventus, castigata segnando praticamente sull’unico tiro in porta (1-0).

Una vittoria forse non meritatissima ma comunque pesante per la squadra di Fabio Pisacane, chiamata a reagire dopo la debacle di Marassi con il Genoa. E fondamentale per tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione, oggi distante cinque lunghezze. A Firenze Pisacane dovrebbe riconfermare Gaetano nel ruolo di play, in mezzo ad Adopo e al match-winner della sfida con la Juventus, Mazzitelli. Il tecnico rossoblù ritrova Zappa e saranno a disposizione anche i nuovi acquisti Dossena e Sulemana. Nella Viola è in forte dubbio Kean, che ha già saltato il Bologna per un problema alla caviglia: se non dovesse farcela, toccherà di nuovo a Piccoli, ex del match, reggere l’attacco gigliato. Out Parisi, fermato da un problema al bicipite femorale sinistro.

Come vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La Fiorentina è rimasta imbattuta negli ultimi dieci confronti con il Cagliari e nelle ultime cinque gare con i sardi al “Franchi” ha pure tenuto la porta inviolata. La Viola ha ritrovato fiducia e sta vivendo il suo primo momento positivo della stagione: i tre punti non dovrebbero sfuggirle contro un Cagliari che in trasferta zoppica (4 sconfitte nelle ultime 6). I gigliati sono cresciuti dal punto di vista offensivo: negli ultimi sei turni hanno segnato undici reti, meno soltanto di Juventus e Como. Da valutare il segno “Multigol 2-4”.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Fortini, Brescianini, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Esposito; Kiliçsoy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1