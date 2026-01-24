Pronostico Atletico Madrid-Maiorca: in casa non c’è storia

Atletico Madrid-Maiorca è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Otto punti di distacco dalla testa della classifica sono forse troppi. Ma non impossibili da recuperare. Ecco perché l’Atletico Madrid proverà a vincere contro il Maiorca, impegnato nella lotta alla retrocessione, una partita che sulla carta non appare impossibile. E che impossibile, per una truppa come quella di Simeone, non lo è.

La vittoria contro l’Alaves ha permesso ai Colchoneros di agganciare il Villarreal al terzo posto. Solamente la differenza reti per ora non permette di essere davanti, ma tempo al tempo. Mentre la vittoria maiorchina sul Bilbao, assai inaspettata per quello che è il valore delle due squadre (evidente i baschi pensassero a Bergamo) ha permesso a Muriqi e compagni (tripletta capolavoro dell’ex Lazio) di respirare un poco. Certo, rimangono solamente due i punti di vantaggio sulla zona rossa della graduatoria, ma parliamo in questo caso di una squadra sicuramente viva. E che mostra di avere anche delle qualità.

Non basteranno nel pomeriggio di domenica per uscire indenni dal Metropolitano. Se l’Atletico un po’ fuori casa balbetta, tra le mura amiche è insuperabile. Solo vittorie in stagione e un solo pareggio, alla seconda giornata contro l’Elche. Non vediamo come il Maiorca possa riuscire a ribaltare questa situazione.

Come vedere Atletico Madrid-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Maiorca, gara valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Con il cammino interno che l’Atletico ha fatto fino al momento non ci possono essere dubbi su come finirà questa partita. Match da 1 fisso e che potrebbe pure vedere come spesso succede una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Maiorca

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Almada; Sortloth, Alvarez.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Bauza, Valjent, Kumbulla, Lato; Mascarella, Samu Costa; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0