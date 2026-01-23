Pronostico West Ham-Sunderland: seconda volta in stagione

West Ham-Sunderland è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Una sola volta, ad oggi, è successo in questa stagione che il West Ham, squadra che lotterà fino alla fine per la salvezza, trovasse due vittorie di fila in campionato. L’obiettivo contro un Sunderland che non vince in trasferta da moltissimo tempo è appunto questo.

Le motivazioni tra i padroni di casa sono davvero importanti. Alcuni risultati positivi, a differenza di quanto si potesse immaginare qualche mese fa, hanno ridato speranze che sembravano morte e sepolte. La vittoria sul campo del Tottenham nello scorso fine settimana, dopo il passaggio del turno in Fa Cup, hanno dato una fiammella. Sì, vero, la zona salvezza è ancora distante e lo sappiamo, ma un’affermazione come quella sul campo degli Spurs per forza di cose deve dare speranze e autorevolezza, deve per forza di cose riuscire a spronare una squadra che avrebbe anche le qualità tecniche per non essere in questa situazione di classifica.

Il Sunderland invece, la squadra che tra le neopromosse ha fatto meglio delle altre, vive un momento un po’ così dopo un avvio magico. Anche alcune voci di mercato hanno tolto in queste ultime settimane un po’ di stabilità. E il West Ham sente l’occasione ghiotta per dare o cercare di dare un senso diverso alla seconda parte di stagione.