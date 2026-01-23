Pronostico Spezia-Avellino: non succede dal 2015

Spezia-Avellino è una partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Un gol preso dopo dieci secondi e non più recuperato. Ma rimane una buona prestazione contro una squadra che lotterà fino all’ultimo secondo per la promozione diretta in Serie A. Lo Spezia è tornato da Palermo sicuramente con l’amaro in bocca ma anche con alcune consapevolezze che permettono alla squadra di Donadoni di guardare con ottimismo al futuro.

A patto che si torni a vincere e, contro l’Avellino, una formazione che fuori casa ha raccolto solamente due vittorie in questa stagione, l’occasione è bella importante per risollevare una classifica deficitaria. Ci sono i precedenti che fanno pure sorridere i liguri: parliamo infatti di un club che non perde dal 2015 contro i campani e che, soprattutto, nella sfida d’andata giocata al Partenio, hanno vinto quattro a zero. Sembrava quella potesse essere la svolta dei bianconeri, così non è stato. Un lampo e basta. Ma con il nuovo allenatore in panchina, nonostante una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, qualcosa di buono oggettivamente si è visto.

Imprescindibile una vittoria per cercare di tirarsi fuori dalla retrocessione diretta. Lo Spezia ha le carte in regola per farlo e ha la capacità morale di cercare tre punti, e trovarli, che si potrebbero davvero rivelare decisivi nel proseguo della stagione. Una situazione, insomma, dalla quale si può venire fuori.

Come vedere Spezia-Avellino in diretta tv e in streaming

Spezia-Avellino, in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Spezia è quotata 1.93 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Spezia vincente e che respira in vista dei prossimi impegni. Tre punti di platino per Donadoni contro una squadra tranquilla in classifica e che ha poco da chiedere alla propria stagione.

Le probabili formazioni di Spezia-Avellino

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Mateju, Beruatto; Sernicola, Cassata, Valoti, Comotto, Adamo; Soleri, Di Serio.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Tutino, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1