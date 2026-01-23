Pronostici Inter-Pisa: marcatore e tiri in porta

Inter-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore agli ammoniti, ecco tutte le dritte del match

Con l’obiettivo di lanciare un altro importante messaggio al campionato, l’Inter ospita il Pisa nel primo degli anticipi della ventiduesima giornata di Serie A. Un vero e proprio testa-coda, il match di San Siro pone in dote interessanti indicazioni in merito al possibile marcatore del match, ma non solo.

Lautaro Martinez è pronto a prendere per mano le redini di un attacco che si appoggia tanto alla qualità e alla ferocia agonistica del “Toro”: in un mosaico che si prospetta piuttosto variegato, quella dell’argentino è la candidatura più intrigante in chiave marcatori.

Il partner d’attacco del centravanti dell’Inter sarà Pio Esposito: in ottima condizione psico-fisica, dopo essere stato decisivo contro il Lecce e impattante anche con l’Arsenal, l’attaccante di Chivu non dovrebbe steccare neanche la partita di questa sera: almeno due tiri nello specchio di porta difeso da Scuffet sono da mettere in preventivo.

Susic – in crescita di condizione e dotato di un ottimo tiro dalla medio-lunga distanza – e Carlos Augusto, guizzante e propositivo da un punto di vista fisico, sono le altre due scelte in chiave marcatori: le occasioni per i centrocampisti e gli esterni di Chivu non dovrebbero affatto mancare.

Lautaro Martinez marcatore plus; Pio Esposito Over 1,5 tiri in porta plus, Sucic e Carlos Augusto Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 8,79 su Goldbet.

Nel caso in cui si decidesse di aggiungere anche Bisseck, spesso pericoloso con i suoi inserimenti soprattutto con le medio-piccole, la quota schizzerebbe a 19,35 volte la posta.